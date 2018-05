Philadelphia hledá posilu. Vysokou, silnou, slavnou, úspěšnou a bohatou

„Co nám schází? Myslím, že je to jeden hráč na nejvyšší úrovni. A také si myslím, že máme sílu takového hráče přilákat,“ poznamenal na tiskové konferenci po druhém kole play off philadelphský trenér Brett Brown. „Abychom vyhráli titul, budeme potřebovat něčí pomoc.“

Nároky na posilu budou značné, vlastně je splňuje jenom pár výjimečných jedinců. V zásadě jsou dostupní jenom tři. Vedení Sixers ale nebude jmenovat, chce se totiž vyhnout hrozbě masivní pokuty za ovlivňování hráčů pod smlouvou.

„Jména vám říct nemůžu, ovšem jsou to snadné počty,“ hovoří kouč Brown.

Je veřejným tajemstvím, že Philadelphia zkusí přilákat buď Paula George, či LeBrona Jamese, anebo zkusí získat výměnou Kawhiho Leonarda, jehož dny v San Antoniu se jeví jako sečtené.

Není mnoho hráčů, kteří dovedou basketbal proměnit v individuální sport a svým výkonem zcela překonat zbývajících devět mužů na palubovce.

Ale James, Leonard i George mezi ně patří.

Jeden z nich se má stát novým vůdcem mladíků narozených hluboko v devadesátých letech. Tedy výjimečné pivotmanské naděje Joela Embiida, světového atleta s nebývalým přehledem Bena Simmonse, univerzálního vojáka Daria Šariče nebo Markelleho Fultze, teenagera s potenciálem stát se novým Jamesem Hardenem.

LeBron James by mohl v 33 letech přijmout novou roli, být mentorem a pozvolna ustupovat ve prospěch nové generace. Zkušeností už na to má dostatek. Lákavé by pro něj mohlo být také spojení se svým chráněncem Simmonsem, jenž ho navíc svou hrou často připomíná.

Paul George je z tria superhvězd nejdostupnější, v červenci se automaticky stane volným hráčem. V 28 letech má k současným tahounům Philadelphie blíž i věkově.

Tato 206 centimetrů vysoká hora svalů je na tom fyzicky možná ještě líp než LeBron James, ale strhnout rozhodující zápasy v play off na svou stranu nedokázal ani v Indianě ani letos v Oklahoma City. Jak vyhrávat tituly, to se George zkrátka ještě nenaučil.

Tichý basketbalový zabiják Kawhi Leonard je nejlepším basketbalistou dneška podle měřítek Michaela Jordana a navíc je mu teprve 26 let. A kdo viděl Leonardovo řádění v loňském utkání play off proti Golden State, možná by dal Jordanovi i zapravdu.

Jenže v tomto ročníku se z Leonarda stala nejzáhadnější postava celé NBA. Dres Spurs oblékl jen k devíti zápasům, pak tvrdil, že je zraněný, i když to lékaři v San Antoniu vidí jinak. Oč méně tento nejužitečnější hráč finále 2014 mluví, o to víc je kolem něj spekulací.

Možná jej trápí svalové potíže, anebo se pokouší přinutit svůj současný klub, aby ho vyměnil - i když by na tom sám tratil desítky milionů dolarů. K Philadelphii by mohl Leonarda táhnout vztah k trenérovi Brownovi, jenž dříve působil jako asistent v San Antoniu.

Brett Brown je spokojený s výkony Philadelphie.

„Na novou posilu určitě budeme mít maximální nároky. Ale je tu určitě malá skupinka borců, o které se zajímáme. V takovou chvíli by ani platový strop a daň z luxusu nebyly problém,“ ujistil spolumajitel philadelphského klubu Josh Harris.

Vedle Jamese/Paula/Leonarda by Sixers mohli přivést i jeho velice slibného náhradníka. Jonah Bolden se ve 22 letech a jedné sezoně v Maccabi Tel Aviv zdá být připravený na přesun do NBA. Vytáhlý a atletický křídelník pocházející z Austrálie bude dalším dílkem do cizelované mozaiky.