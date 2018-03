Satoranského rival řádil znovu a víc. Minnesota těžce narazila

Den poté, co zařídil vítězství nad basketbalovým Washingtonem, zářil Trey Burke v NBA znovu. Dominoval se 42 body a 12 asistencemi utkání v Charlotte, jeho New York však prohrál 128:137 po prodloužení. Minnesota se musí obávat o místo v play off: domácí porážka 93:101 s Memphisem přišla hodně nevhod.

Pětadvacetiletý Trey Burke, jenž na konci minulého ročníku prohrával boj o místo ve washingtonské sestavě s Tomášem Satoranským a další angažmá v NBA našel až letos v lednu, se v dresu New Yorku famózně rozehrál. Dirigoval výhru Knicks v New Yorku a další málem zajistil v Charlotte. Hornets však mají Kembu Walkera, v posledních dnech rovněž výborného. Ten reagoval trojkou, jež poslala zápas do prodloužení, a pak dalšími 11 body v nastavené pětiminutovce. Celkem si tento malý rozehrávač zapsal 31 bodů a sedm asistencí a rozhodl o čtvrté výhře svého týmu za sebou. Minnesota doma prohrála s jedním z nejhorších celků ligy Memphisem 93:101 a po dvou ztrátách se usadila na osmé pozici Západní konference. A bude ráda, když tam vydrží. Wolves pohřbil hostující Wayne Selden, když nastřílel 23 bodů (čtyři trojky), Marc Gasol se postaral o 20 bodů a 10 doskoků. Dvouciferné body stihli i Jarell Martin, JaMychal Green a Andrew Harrison (po 11) a Mario Chalmers (10). Minnesotě nestačily výkony Jeffa Teaguea, který zapsal 25 bodů - 11 z nich v poslední čtvrtce - a sedm asistencí, Andrewa Wigginse a Taje Gibsona, kteří přidali po 18 bodech. Karl-Anthony Towns se postaral o 15 bodů, 12 doskoků a šest asistencí. Formu má naopak Philadelphia, už s jistotou návratu do play off získala sedmou výhru za sebou. Po jednoznačném představení proti Minnesotě teď vyprovodila i jejího hlavního soka - devátý tým západu Denver. Doma zvítězila 123:104, když třetí čtvrtinu opanovala 34:15. Nyní mohou Sixers směle usilovat o to, aby první kolo bojů o titul začínali doma. Joel Embiid vedl vítěze s 20 body a 13 doskoky, ač měl potíže s fauly. Na 20 bodů se dostal také Dario Šaric, J. J. Redick se postaral o 19 bodů a Robert Covington o 18 bodů. Ben Simmons bojoval o svůj jedenáctý triple double neúspěšně - ke 13 doskokům a 11 asistencím připojil jen sedm bodů. Další dobrou zprávou pro Sixers je návrat jedničky loňského draftu Markelleho Fultze po pětiměsíční léčbě ramene. Druhý vstup do NBA začal Fultz dobře, za 14 minut zvládl 10 bodů a osm asistencí. Návrat Markelleho Fultze do sestavy Philadelphie: připravujeme podrobnosti Výsledky NBA Charlotte - New York 137:128 po prodl.

