Velká sázka na Walla nevyšla, Washington padl. Durant s 20 000 body

Wall byl nejlepším střelcem Washingtonu s 35 body, přidal i 11 asistencí a šest doskoků, ovšem také za více než 42 minut na hřišti ztratil osmkrát míč. Bezmála 40 minut odehrál Bradley Beal, autor 23 bodů, sedmi asistencí, ale i pěti ztrát - tu poslední zapsal ve chvíli, když se snažil o potenciálně vyrovnávající střelu.

Na jejich velké vytížení proti Utahu doplatil Tomáš Satoranský, který dostal šanci jen ve druhé čtvrtině. Za pět minut a 40 sekund na hřišti proměnil svůj jediný dvoubodový pokus - nájezd do nezformované obrany - a přidal dvě asistence, doskok, zisk i ztrátu.

Ve vyrovnané koncovce rozhodovaly detaily, nakonec se jako klíčová ukázala trojka australského křídelníka Joeho Inglese 69 sekund před koncem na 104:102 pro Jazz. Výhru hostů pak třemi úspěšnými trestnými hody potvrdil Joe Johnson.

Utah ke druhé výhře nad Wizards v tomto ročníku střelecky vedl Ricky Rubio s 21 body, nováček Donovan Mitchell přidal 16 bodů, ale trápil se s fauly. Na 16 bodů se dostali také Ekpe Udoh, jenž vytěžil z pozice v základní pětce ještě devět doskoků, a veterán Johnson, jemuž k minutám pomohlo vyloučení Rodneyho Hooda.

Sestřih ze zápasu Washington - Utah:

Kevin Durant se po zranění lýtka vrátil do sestavy Golden State a hned využil šance překonat 20 000 bodů v základní části soutěže. Potřeboval proti LA Clippers 25 bodů, ty stihl už do poločasu. Celkově jich nastřílel 40, když trefil 14 z 18 pokusů (šest trojek).

Stal se v 29 letech druhým nejmladším mužem, který tuhle metu po LeBronu Jamesovi. Před třicátými narozeninami to dokázali ještě Kobe Bryant, Michael Jordan a Wilt Chamberlain. Dohromady hranici 20 000 bodů překonalo 44 mužů.

Jenže jeho Warriors to nestačilo, padli doma 106:125, když druhý poločas ztratili 44:67. Skončila tím jejich pětizápasová šňůra výher. Duranta a spol. pak střelecky zastínil Lou Williams, když vysázel rovných 50 bodů. Ve třetí čtvrtině nastřílel 27 z 39 bodů svého týmu. Kromě bodů si vylepšil osobní rekord také v trojkách, když jich proměnil osm, přidal i sedm asistencí.

Nováček Tyrone Wallace se i ve svém třetím zápase v NBA dostal přes deset bodů - a tentokrát výrazně. Osobní rekord si vylepšil na 22 bodů. Jejich Clippers si poradili s Golden State poprvé po třech letech.

Lou Williams září při velkém večeru Kevina Duranta:

Při Durantově návratu do sestavy po třech absencích dostali naopak volno Klay Thompson a Stephen Curry. Druhým nejlepším střelcem poražených tak byl Zaza Pačulija s 12 body.

Houston přehrál Portland 121:112, i když se musel znovu obejít bez Jamese Hardena. Střelecky ho zastoupili Chris Paul se sezonním maximem 37 bodů plus 11 asistencemi a sedmi doskoky a Eric Gordon se 30 body. Damian Lillard se do řad Blazers vrátil 29 body a osmi asistencemi, C. J. McCollum přidal 24 bodů a Evan Turner 18 bodů, šance na čtvrtou výhru v řadě však jejich tým nevyužil.

Minnesota si po Clevelandu poradila i s Oklahoma City, když zvítězila 104:88. Na obou stranách hřiště zářil Jimmy Butler, autor 26 bodů, sedmi doskoků a osmi asistencí. Andrew Wiggins zapsal 19 bodů, Karl-Anthony Towns 18 bodů a 12 doskoků.

Russell Westbrook vedl Thunder s 38 body, 10 doskoky, pěti asistencemi a čtyřmi zisky, nenašel však podporu od spoluhráčů. Carmelo Anthony zvládl 15 bodů, Paul George pouze 13. Jejich tým prohrál pátý z posledních sedmi duelů.

Drama bylo vidění v New Yorku, kde Chicago vyhrálo 122:119 po druhém prodloužení. Výraznou měrou k tomu přispěl finský nováček Lauri Markkanen, který si 33 body vytvořil nové osobní maximum v NBA, doplnil ho o 10 doskoků. Trefil se osmkrát zpoza tříbodového oblouku. Robin Lopez a Denzel Valentine pomohli každý 20 body.

Michael Beasley byl neproduktivnějším hráčem Knicks s 26 body a 12 doskoky, osmé porážce svého týmu z posledních deseti zápasů však nezabránil. Kristaps Porzingis stihl 24 bodů a smečí s klaksonem vynutil druhé prodloužení. Veterán Jarrett Jack překvapil triple-double 16 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí, ale v konci zápasu spáchal bolestivou ztrátu.

Detroit přehrál Brooklyn jednoznačně 114:80 především díky pivotovi Andrem Drummondovi, který zaznamenal 22 bodů a 20 doskoků. Tobias Harris pomohl 22 body a Dwight Buycks zvládl 17 bodů. Nets pak nepomohlo ani 20 bodů Allena Crabbea a 15 bodů Rondaeho Hollise-Jeffersona.

Ani 41 bodů z ruky Kemby Walkera nestačilo Charlotte, Hornets prohráli s Dallasem 111:115. Dwight Howard přidal poraženým 15 bodů, 12 doskoků a čtyři bloky, ale jeho 13 zahozených trestných hodů tým srazilo do kolen. Mavericks táhli Harrison Barnes s 25 body a 11 doskoky a Yogi Ferrell s 22 body, když proměnil sedm tříbodových střel. Dirk Nowitzki stihl 19 bodů, Dennis Smith Jr. 15 bodů.

Kemba Walker proti Dallasu:

Milwaukee zvládlo souboj s Orlandem 110:103, když před poslední čtvrtinou vedlo už o 20 bodů a nechalo - trochu riskantně - odpočívat tahouny. Janis Adetokunbo zapsal 26 a Khris Middleton 22 bodů. John Henson pomohl double-double 14 bodů a 10 doskoků. Nejlepším mužem v barvách Magic byl Evan Fournier s 21 body.

Miami odskočilo Washingtonu na čtvrtém místě ve Východní konferenci po výhře 114:106 na hřišti Indiany. Goran Dragič nasázel 20 bodů, Hassan Whiteside dodal 16 bodů a 15 doskoků a Wayne Ellington připojil 15 bodů, navíc v poslední půlminutě trefil důležitou trojku.

Pacers nestačilo 26 bodů od Victora Oladipa a 18 bodů plus sedm doskoků od Domantase Sabonise. Lance Stephenson se díky probuzení ve čtvrté čtvrtině dostal na 15 bodů a osm doskoků.

Memphis si proti New Orleans pohlídal výhru 105:102. Tyreke Evans proti svému bývalému klubu zazářil 28 body a v koncovce hlídal vývoj z trestných hodů. Marc Gasol na sebe upozornil 21 body, 10 doskoky a sedmi asistencemi, JaMychal Green 20 body a 14 doskoky. Pelicans vedl DeMarcus Cousins s 29 body - 14 z nich dal v poslední části - a osmi doskoky.

Atlanta šokovala v Denveru výhrou 110:97. Ve vysokohorském prostředí ukončil nejslabší tým NBA svou desetizápasovou šňůru nezdarů na hřištích soupeře. Dennis Schröder velel 19 body a 10 asistencemi, Taurean Prince pomohl 16 body. Nuggets příliš nepomohlo 25 bodů od Garyho Harrise. Nikola Jokič se dostal na devět bodů, 12 doskoků a sedm asistencí.

Výsledky NBA

Charlotte - Dallas 111:115

Indiana - Miami 106:114

Washington - Utah 104:107 (domácí Satoranský 2 body, 2 asistence, 1 doskok)

Brooklyn - Detroit 80:114

New York - Chicago 119:122 po 2. prodl.

Golden State - LA Clippers 106:125

Memphis - New Orleans 105:102

Milwaukee - Orlando 110:103

Minnesota - Oklahoma City 104:88

Denver - Atlanta 97:110

Houston - Portland 121:112