Jedničkou draftu NBA je z Bahamec Ayton. Dončič míří za Nowitzkým

Deandre Ayton se stal pátým neamerickým číslem jedna za posledních šest let. Navazuje na Kanaďany Anthonyho Bennetta a Andrewa Wigginse, Dominikánce Karla-Anthonyho Townse a Australana Bena Simmonse.

Sérii loni narušil Markelle Fultz. Za rok by na Aytona měl navázat další Kanaďan R. J. Barrett.

Devatenáctiletý obr z bahamského Nassau má šanci stát se podobně velkým jménem jako Hakeem Olajuwon, David Robinson či Shaquille O’Neal.

Společně s dalšími mladíky Devinem Bookerem a Joshem Jacksonem se pokusí pozvednout nejslabší celek minulé sezony.

Ve Phoenixu našel Ayton druhý domov dávno před tím, než si ho zvolili Suns: hrál za tamní střední školu, vysokoškolský ročník strávil na nedaleké University od Arizona.

Návrat hvězdných velkých mužů do NBA slibují i výjimečný atlet Marvin Bagley III., kterého si na pozici číslo dva vybrali Sacramento Kings, univerzální Jaren Jackson Jr., jenž na čísle čtyři míří do Memphis Grizzlies, dlouhoruký blokař Mo Bamba, na kterého vsadili na šesté pozici Orlando Magic, či pracovitý Wendell Carter Jr., mířící do Chicago Bulls.

Oba pivoti z letošní základní sestavy slavné univerzity Duke - Bagley a Carter - se tak vešli v draftu NBA do první sedmičky.

Nejvýše postaveným hráčem na perimetru (rozehrávači a křídla) se stal slovinský zlatý chlapec Luka Dončič, zvolený jako celkově třetí Dallasem. V Mavericks si zahraje s německou legendou Dirkem Nowitzkým, ale také mladičkým rozehrávačem Dennisem Smithem Jr.

Jako páté jméno zaznělo „Trae Young“ - malý rozehrávač od loňského podzimu ohromoval fanoušky univerzitní NCAA svou střelbou i přehledem. Jeho 22 asistencí v jednom ze zápasů znamená vyrovnání historického rekordu soutěže. Teď bude Young kouzlit v Atlantě.

Finalisté loňského ročníku Cleveland Cavaliers potřebují nového rozehrávače - a zvolili Collina Sextona, jenž svou rychlostí a zarputilostí připomíná Russella Westbrooka.