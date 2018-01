Naštvaný Drummond řádil, nováček Simmons se sápe na Jamese

Detroit nedokázal jeden z životních večerů svého pivota Drummonda využít a doma s Utahem padl 95:98 v prodloužení. A to přesto, že tři minuty před koncem základní doby vedl o sedm bodů. Prohrál tak už šestý zápas za sebou.

Nejlepšími střelci vítězů jsou Donovan Mitchell a Rudy Gobert s 15 body, v pětiminutovce navrch se ale blýskl Joe Ingles (13 bodů), když trefil dvě klíčové trojky. Ricky Rubio dodal 11 bodů, 10 doskoků a pět asistencí. Drummonda nejvíce podpořili Ish Smith se 14 a Tobias Harris s 13 body.

Velký večer má za sebou také nováček Ben Simmons, jeho triple-double za 19 bodů, 17 doskoků a 14 asistencí pomohl Philadelphii k výhře 115:101 nad Chicagem. Pro Simmonse je to pátý triple-double v teprve 43. utkání v NBA, nejvíc jich v ročníku nasbíral Russell Westbrook (14), Simmons se tlačí k druhé pozici, kterou drží jeho mentor LeBron James se sedmi úspěchy.

Joel Embiid byl nejlepším střelcem vítězných Sixers s 22 body, Dario Šarič připojil 21 bodů a 10 doskoků a Robert Covington zvládl 16 bodů. Bobby Portis nastřádal pro Bulls s 22 bodů a 11 doskoků, Zach LaVine nastřílel 21 bodů.

Ben Simmons proti Chicagu:

Toronto má nadosah první místo ve Východní konferenci, v Atlantě zvítězilo 108:93 a s bilancí 32 výher a 14 porážek dál atakuje Boston (35-14).

Raptors táhl náhradník Fred VanVleet s 19 body, Jonas Valančiunas dodal 16 bodů a doskoků, a tak si DeMar DeRozan (14 bodů) i Kyle Lowry (devět bodů) mohli vybrat slabší večer. Dennis Schröder pomohl Hawks 20 body a osmi doskoky, Kent Bazemore a John Collins zvládli po 13 bodech.

Boston nicméně ukončil čtyřzápasovou sérii neúspěchů a na palubovce LA Clippers vyhrál 113:102. Kyrie Irving vedl Celtics k prolomení temné série 20 body, osmi doskoky a sedmi asistencemi. Jayson Tatum nastřílel 18 bodů a Marcus Morris s Terrym Rozierem doručili po 15 bodech.

Blake Griffin se snažil táhnout Clippers 23 body, Lou Williams doplnil 20 bodů a DeAndre Jordan se po pětizápasové absenci (potíže s kotníkem) vrátil 15 body a 14 doskoky.

Houston si poradil v derby s Dallasem 104:97, James Harden tomu napomohl 25 body a 13 asistencemi. Trevor Ariza stihl 23 bodů, Eric Gordon 17 bodů a Clint Capela má double-double za 16 bodů a 13 doskoků. Mavericks nestačilo 29 bodů z ruky Wesleyho Matthewse, který proměnil sedm ze 14 tříbodových pokusů.

Portland přestřílel Minnesotu 123:114, v domácím prostředí uspěl posedmé v řadě. Pomohl si hlavně 43 body ve třetí čtvrtině. Útočné manévry táhly obě jeho hvězdy: Damian Lillard vysázel 31 bodů, C. J. McCollum 28 bodů. Al-Farouq Aminu pomohl 15 body a sedmi doskoky, 12 bodů dodal Pat Connaughton a 11 bodů plus 10 doskoků Ed Davis.

Andrew Wiggins tentokrát nedokázal plně nahradit Jimmyho Butlera, přestože nastřílel 24 bodů, náhradník Jamal Crawford se dostal na 19 bodů, Karl-Anthony Towns zapsal 16 bodů a devět doskoků, Jeff Teague 15 bodů.

San Antonio uspělo proti Memphisu 108:85. Pau Gasol se na straně vítězů proti bratru Marcovi blýskl 14 body, 15 doskoky a devíti asistencemi, ale byl jen jedním z osmi hráčů vítězného celku s dvouciferným počtem nastřílených bodů. Patty Mills zvládl 15 bodů, Danny Green a Bryn Forbes se Pauovi vyrovnali na 14 bodech.

Marc Gasol byl hlavní ofenzivní zbraní Grizzlies s 18 body, Deyonta Davis připojil 12 bodů a nováček Dillon Brooks zapsal 10 bodů.

Pau Gasol proti Marcu Gasolovi:

New Orleans si zajelo do Charlotte pro výhru 101:96. Jrue Holiday a Anthony Davis zapsali na straně vítězů 19 bodů a DeMarcus Cousins je doplnil 16 body a 13 doskoky. Dwight Howard se ve svém jubilejním 1000. zápase v základní části NBA vytáhl a zaznamenal 22 bodů plus 16 doskoků, porážce Hornets tím nicméně nezabránil.

Indiana si poradila s Phoenixem 116:101 především s pomocí Thaddeuse Younga, autora 22 bodů (proměnil deset ze 13 střel). Victor Oladipo stihl 21 bodů a devět asistencí, Domantas Sabonis připojil 19 bodů a osm doskoků a Bojan Bogdanovič 17 bodů.

Josh Jackson byl nejlepším střelcem Suns s 20 body, jen o bod méně přidali Devin Booker a Troy Daniels. Jejich tým prohrál pátý z posledních šesti duelů.

Výsledky NBA

Charlotte - New Orleans 96:101

Detroit - Utah 95:98 po prodl.

Indiana - Phoenix 116:101

Philadelphia - Chicago 115:101

LA Clippers - Boston 102:113

Dallas - Houston 97:104

Memphis - San Antonio 85:108

Portland - Minnesota 123:114

Atlanta - Toronto 93:108