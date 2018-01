Satoranský zastoupil Walla a načal jízdu Washingtonu za snadnou výhrou

Washingtonští Wizards v zápase ani jednou neprohrávali. Po 16 sekundách je v Atlantě do vedení 3:0 dostal právě český rozehrávač. Johna Walla (potíže s kolenem) nakonec Satoranský zastoupil 11 body (trefil všechny tří tříbodové pokusy i obě šestky) a sedmi asistencemi. Dodal i tři doskoky a jedenkrát ztratil míč.

Úspěšný večer prožil i Satoranského soupeř v boji o minuty Tim Frazier, zaznamenal sice jen čtyři body, ale k nim připojil 14 asistencí, sedm z nich za rozhodnutého stavu ve čtvrté čtvrtině.

Wall v sobotu chyběl kvůli problémům s kolenem. Kdy se vrátí do hry, zatím není jasné. „Dopřejeme mu dnes volno a potom ještě pár dní klidu,“ řekl kouč Wizards Scott Brooks deníku Washington Post před zápasem v Atlantě.



Na pozici nejlepšího washingtonského střelce se dostal Markieff Morris s 23 body, náhradník Mike Scott se proti bývalému klubu připomněl 19 body, Bradley Beal s Otto Porterem Jr. dodali po 18 bodech a Kelly Oubre Jr. 15 bodů.

Hawks vedlo čtrnáctibodové trio Taurean Prince, Dewayne Dedmon a Tyler Dorsey. Dennis Schröder zůstal na devíti bodech a sedmi asistencích.

Hvězdou večera v NBA byl Stephen Curry, který pomohl Golden State k výhře 109:105 nad Bostonem 49 body, famózních 13 bodů nastřílel v posledních 102 sekundách zápasu. Celkově trefil osm trojek. Kevin Durant pomohl 20 body a devíti doskoky, Draymond Green 15 body, 11 doskoky a pěti asistencemi.

Stephen Curry vs. Kyrie Irving:

Celtics nestačilo 37 bodů z ruky Kyrieho Irvinga, navíc vysázených s vysokou úspěšností (proměnil 13 ze svých 18 střel). Proměnil prvních sedm střel v zápase a až těsně před poločasem zaznamenal první nezdar.

„Bylo celkem šílené, jak do zápasu vstoupil. Snažili jsme se pak vzájemně hecovat a dostat ze sebe to nejlepší. Byl to takový ten večer, kdy to člověka strašně baví,“ řekl Curry.

Jaylen Brown se v bostonském dresu dostal na 20 bodů, Al Horford nastřádal 15 bodů a 13 doskoků.

Carmelo Anthony nastřílel 21 bodů a v třiatřiceti letech překonal hranici 25 000 bodů v NBA. Povedlo se mu to jako jedenadvacátému v historii soutěže. Z aktivních hráčů jsou na tom lépe jen Dirk Nowiztki a LeBron James, oba překonali už metu 30 000.

K výhře Oklahoma City nad Detroitem 121:108 výrazně pomohly i další hvězdy - Russell Westbrook s triple-double za 31 bodů, 13 asistencí a 11 doskoků a Paul George oslavil svou dodatečnou nominaci do Utkání hvězd 26 body. Bolestnou ztrátou pro Thunder je vážné zranění kolene obranáře Andrého Robersona.

Carmelo Anthony - první dva body i jubilejní bod číslo 25 000:

Celek z Oklahomy vyhrál posedmé v řadě, naopak Pistons posedmé za sebou prohráli. Nepomohlo 21 bodů Tobiase Harrise, 16 bodů Reggieho Bullocka, 15 bodů a devět asistencí Ishe Smithe či 12 bodů a 13 doskoků Andreho Drummonda.

Minnesota si poradila s Brooklynem 111:97, když navrátilec do její sestavy Jimmy Butler nastřílel 21 bodů a dodal šest doskoků plus pět doskoků. Andrew Wiggins rovněž zapsal 21 bodů. Karl-Anthony Towns zapsal 16 bodů a 19 doskoků, svůj 43. double-double tohoto ročníku. Jamal Crawford se postaral o 16 bodů.

Nets vedly dvě nedávné posily z Philadelphie - Jahlil Okafor nastřílel 21 bodů, Nik Stauskas 15 bodů. Na list vyloučených mužů této sezony se dostal i brooklynský kouč Kenny Atkinson. Jeho výstup proti rozhodčímu bude mít nejspíš dohru.

Rozzuřený brooklynský trenér Kenny Atkinson křičí na rozhodčího:

Nikola Jokič rozhodl trefou minutu a 12 sekund před koncem o výhře Denveru nad Dallasem 91:89 a zároveň tím dovršil dvou pouť za triple-double (11 bodů, 16 doskoků a 11 asistencí). Nuggets přitom v poslední čtvrtině prohrávali až o devět bodů.

Gary Harris byl nejlepším střelcem vítězů i celého utkání s 24 body, Jamal Murray ho podpořil 15 body, Trey Lyles 13 body a 10 doskoky. Harrison Barnes za Mavericks zaznamenal 22 bodů, Dennis Smith Jr. 13 bodů.

Indiana smazala v posledních šesti minutách desetibodový odstup na Orlando a doma vyhrála 114:112. Victor Oladipo k tomu napomohl 24 body, Lance Stephenson sezonním maximem 21 bodů. Thaddeus Young nastřádal 20 bodů, Domantas Sabonis 17 bodů a devět doskoků. Aaron Gordon za poražené Magic zapsal 22 bodů a 11 doskoků, Evan Fournier 21 bodů.

Miami zdolalo Charlotte 95:91, když likvidovalo odstup 15 bodů. Výsledek pojistila čtyři sekundy před koncem trojka Waynea Ellingtona, autora 17 bodů. Josh Richardson byl nejlepším střelcem Heat s 19 body, Kelly Olynyk zvládl 16 bodů. Hornets bylo málo 30 bodů Kemby Walkera či 20 bodů, 16 doskoků a čtyři bloky Dwighta Howarda.

Výsledky NBA

Detroit - Oklahoma City 108:121

Indiana - Orlando 114:112

Atlanta - Washington 104:129 (hostující Satoranský 11 bodů, 7 asistencí a 3 doskoky)

Denver - Dallas 91:89

Golden State - Boston 109:105

Minnesota - Brooklyn 111:97

Miami - Charlotte 95:91