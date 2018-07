Nations League českým výběrům nevychází. Chyběly síly i střelba

Čtveřici ve složení Vojtěch Rudický, Michal Weiss, Filip Novotný a Daniel Zach čekala - stejně jako v pátek - ve skupině Ukrajina, se kterou od začátku ztráceli a prohráli 10:18.

V druhém zápase proti Nizozemsku do duelu Češi výborně vstoupili, od úvodu drželi mírné vedení a bojovali o postup do semifinále. Nizozemci zabojovali a podařilo se jim otočit skóre, Češi však předvedli velkou vůli po vítězství a urvali výhru 18:16.

V posledním zápase skupiny Nizozemci zdolali Ukrajinu 17:11 a na skóre oba týmy přeskočily Čechy ve skupině. Turnaj nakonec vyhráli Francouzi po finálové výhře nad Ruskem 17:13.

„Průběh neděle byl pro nás hodně zajímavý, jelikož jsme měli ve hře spoustu týmů. Vůbec jsme nečekali, že Dirty Cooking, tedy prakticky národní tým do 23 let, porazí se štěstím Marienbad ve finálovém turnaji Chance 3x3 Tour a vyjde na něj působení ve dvou turnajích. Kluci Dirty Cooking hráli chvíli před svým semifinále klíčový zápas ve skupině na Nations League a na semifinálový zápas prostě už neměli síly. Jinak jsem s působením reprezentačních týmů velmi spokojen. I osmnáctka odehrála dobrý turnaj na to, že jsme se dávali dohromady až docela nedávno v Poděbradech. Reprezentační výběry ve středu odjíždějí na soustředění do polských Katovic a připravují se na turnaj World Tour v Praze, kde mohou být v základní skupině až čtyři české týmy,“ zhodnotil turnaj reprezentační trenér a jeden z organizátorů Michal Kruk.

Dívkám ve složení Kamila Hošková, Alžběta Levínská, Mariana Opočenská a Sára Krumpholcová se nedařilo střelecky a nedokázaly tak vybojovat ze čtyř duelů ani jednu výhru.

Stejně jako v pátek nestačil český tým na Francii 8:16. Pak Češky dlouho bojovaly o postup s Maďarskem, ale podlehly 10:12 a spadly na poslední místo ve skupině. Turnaj vyhrály stejně jako v pátek Francouzky, když ve finále přehrály Ukrajinu hladce 18:4.

„Z našeho výkonu jsem trochu zklamaná. Některé hráčky nebojovaly tak, jak bych očekávala. Nejlepší zápas jsme sehrály v neděli proti Francii, ale pak jsme proti Maďarkám nezahrály dobře, i když jsme se vrátily do zápasu a bojovaly o výhru. Myslím si, že jsme mohly vyhrát alespoň nějaký zápas. Na druhou stranu jsme měly ve skupině dvakrát Francii, která oba turnaje hladce vyhrála, je teď jedničkou v Nations League a pravděpodobně si zajistí postup na finálový turnaj. Ještě nás čekají dva turnaje v maďarském Debrecenu. Uvidíme, v jaké sestavě tam pojedeme. Pravděpodobně využiji to, že mohu ještě jednu hráčku vyměnit,“ řekla reprezentační trenérka a jedna z organizátorek turnaje Michaela Uhrová.