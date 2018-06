V Ostravě jako doma. Zamilovaly jsme se tady, hlásí Dubovcová a Štrbová

Dubovcová žije s přítelem v Praze, Andrea Štrbová je doma ve Frýdku-Místku, kde hrála klasický šestkový volejbal. Tam s ním před dvěma roky skončila.



„Když mě Natálie oslovila, abych hrála s ní, tak jsem měla hned jasno, že se přesunu na písek,“ řekla „Posun nahoru pro mě byl už příchod do české volejbalové extraligy a to, že hrajeme Světovou sérii, je ještě více.“



Jenže zatím se jim nedaří usadit v hlavní soutěži, a tak i v Ostravě musejí projít kvalifikací. První duel, proti českým reprezentantkám do 20 let Marii-Sáře Štochlové a Martině Maixnerové, zvládly. Vyhrály 2:0 (16, 13).



„Je to úžasné. Hned po zápase jsem mohla jít na tribunu poděkovat fanouškům, kamarádům a všem známým. Ještě musím za rodiči, ale ti jsou na jiné tribuně,“ pochvalovala si Andrea Štrbová.

„Potěšilo mě, že tady bylo tolik známých hned na prvním zápase a ještě tak brzo. Vážně jsem nečekala, že tolik lidi vstane. A když se spíkr ptal, kdo fandí Slovenkám a kdo Češkám, tak to bylo vyrovnané. I když děti pak překřičely ty, co fandili nám.“



O postup do hlavní soutěže se Štrbová s Dubovcovou dnes od 16.00 utkají s Kanaďankami Julii Gordonovou a Sophii Bukovecovou.



„To by na nás mohlo přijít ještě více lidí, protože už by mohli mít po práci,“ uvedla Štrbová.



A jak vidí svoje šance? „Vždy počítáme s tím, že do hlavní soutěže projdeme, ale kvalifikace jsou nevyzpytatelné. Najednou se vám může přestat dařit, mohou být jiné klimatické podmínky, takže budeme rády, když si tu zahrajeme déle a nejenom dnes,“ řekla Štrbová.

Přiznala, že ještě neměla ani čas přemýšlet o tom, jestli jí šestkový volejbal nechybí. „Pořád jsme ve velkém zápřahu, ale jsem ráda, že jsem přešla na písek.“

A když se jí přece jen po klasickém volejbale zasteskne, během sezony se zajde podívat na své někdejší spoluhráčky, na zápasy Sokola Frýdek-Místek.



Jelikož Andrea Štrbová žije v Moravskoslezském kraji už delší dobu, průmyslové prostředí v Ostravě ji nepřekvapilo. „Už jsem tu byla dříve na exkurzi. Ale rozhodně to je zajímavé prostředí a všichni cizinci si to tady fotí. A také se nás ptají, jestli to nespadne...“

Natálie Dubovcová dodala, že zahraniční hráči jsou prostředím šokování. „Jsou zvyklí hrát hlavně na pláži a v centrech měst a tady je tolik železa. Je to unikátní lokalita.“