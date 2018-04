Přišel čas investovat do mladých. Pražané poslali cizince přes vodu

Pražanům se nepodařilo proniknout do bojů o titul v Kooperativa NBL a obhájit loňskou pátou pozici. Zbylo jim play out pro týmy na devátém až dvanáctém místě. A v něm je o všem důležitém rozhodnuto.

Do baráže o nejvyšší soutěž spadne Jindřichův Hradec; ale i tabulkové rozdíly mezi týmy USK, Ostravy a Brna jsou značné.

Lítost nad prohrou v klíčovém duelu o play off s Kolínem snad Pražany dávno přebolela.

„Do této situace jsme se dostali sami a teď s tím musíme pracovat. V play out téměř o nic výsledkově nejde, rozhodli jsme se pozměnit role jednotlivých českých hráčů. Minuty budou dostávat hráči s klubovou perspektivou. Play out je investicí do jejich budoucnosti,“ zavelel manažer týmu Petr Jachan.

Skončila tím česká sezona pro amerického pivota Cadariana Rainese i jeho krajana na křídle Devona Bookerta. Oba už odletěli přes Atlantik.

„Jejich minutáž převezmou mladí čeští hráči, mají za úkol ji maximálně zužitkovat. Díky tomu se změní herní role Jakuba Tůmy, Filipa Petružely nebo Davida Žikly. (Mladý finský reprezentant) Alex Madsen s týmem po vzájemné dohodě zůstává. On je tu v trochu jiné roli,“ upřesňuje Jachan.

Cadarian Raines odehrál v dresu USK Praha v průměru 25 minut na utkání, stíhal nastřílet devět bodů a doskočit pět míčů.

Devon Bookert se k týmu připojil po odchodu ústředního muže Quentina Petersona. Než se dostal do herní pohody, byla část ročníku pryč. Ale pak se stal nejužitečnějším ligovým hráčem za měsíc únor a sezonu skončil skvělým průměrem 15,6 bodu za 27 minut. K tomu přidával tři doskoky a tři asistence.

Pražané už mají za sebou dva duely play out, v Jindřichově Hradci i v Brně padli, ale plní cíl. Rozehrávač Tůma byl vidět jak v Hradci (10 bodů), tak také v Brně (16 bodů). Pivotman Petružela se na jihu Čech blýskl 13 body. Jen další dlouhán Žikla se zatím trápí, za dva zápasy má devět rychlých faulů.