Válečníky stále nahání hrobník s lopatou. Opět mu chtějí utéct

„Máme charakter a velké srdce, poslední zápas ve Svitavách nás nakopl a nalil do nás velkou energii,“ cítí Filip Halada, křídlo Válečníků. „Doufám, že to předáme také do domácího zápasu, kde nám znovu pomohou fanoušci.“

Vicemistři o víkendu snížili sérii na 1:3, když venku vyhráli o bod 78:77, středeční boj o naději vypukne v Armex Sportcentru v 18 hodin.

„Ve čtvrtém utkání jsme bojovali proti konci sezony a nyní nás to čeká opět, takže je to pro nás těžká situace. Ale ve Svitavách jsme utekli hrobníkovi z lopaty a doufám, že se nám to povede i doma,“ přeje si děčínský trenér Pavel Budínský.

„S Tury se potkáme v sezoně již podesáté, takže těžko vymýšlet něco nového. Bude to boj o každý metr palubovky,“ dodal.