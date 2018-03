Ústecká Sluneta jde v boji do play off do trháku, zkouší pivota Kašu

„Strašně důležité vítězství, protože jsme Kolínu i USK odskočili už o tři výhry. Ale rozhodně není nic hotového, sedmé místo je pořád strašně daleko. Vždyť nás čeká ještě osm těžkých zápasů,“ varoval před přehnaným optimismem ústecký kouč Antonín Pištěcký.

Ve skupině A2 se hraje o dvě zbylá místa pro play off a Sluneta by ráda urvala sedmou pozici, která by zaručila, že se ve vyřazovací části vyhne Nymburku.

Proti USK poprvé naskočil na pár minut pivot Jakub Kaša, v Ústí je na zkoušce. „Dlouho nehrál, tak to má těžké. Ale máme teď týden na to, abychom ho víc zapojili do hry a nachystali se na Ostravu,“ plánuje kouč.