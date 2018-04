Nymburk? Za jakoukoliv výhru bychom byli rádi, říká kolínský kouč Beneš

Ten bude v derby jasným favoritem. „Budeme chtít dokázat, že umíme zahrát dobrý basket,“ říká kolínský kouč Pavel Beneš, bývalý reprezentační rozehrávač, pro něhož to byla premiérová sezona v roli ligového trenéra.

Nakonec jste uhájili osmé místo po základní části. Vládne s umístěním spokojenost?

Sezona je hodně atypická, první půlku zápasů jsme kvůli rekonstrukci haly hráli pouze venku, navíc jsme měli spoustu zraněných hráčů. Z tohoto pohledu musíme brát osmé místo jako úspěch, jako malý zázrak.

Je ta osmá příčka skutečným obrazem kvality kolínského kádru?

Už jsem mluvil o těch okolnostech, které se bezesporu pod výsledky podepsaly. Chtěli jsme skončit do šestého místa a hrát v nadstavbě vyšší skupinu. To by nám pro play off zaručilo přijatelnějšího soupeře, než je Nymburk. Nevyšlo nám to o jeden zápas. Jinak si myslím, že jsme na čtvrté páté místo měli, pokud by nás neprovázelo tolik problémů.

Jak vysvětlit výsledkové vlny? Na začátku roku se vám nebývale dařilo, pak ale zase následovala série neúspěchů.

Bylo to dané i jmény soupeřů. Narazili jsme tam dvakrát v poháru na Pardubice, v lize Nymburk, Opava a znovu Pardubice. Tam se ta série porážek upletla. I když jsme si samozřejmě mysleli, že se nám některý z těch zápasů podaří urvat.

Tam Kolín přišel o tu elitní šestku?

To si úplně nemyslím. Podle mého jsme o ni přišli hned v úvodních sedmi kolech, kdy jsme na palubovkách soupeřů hned několikrát hodně nešťastně padli v koncovkách nebo v prodloužení. Brno, Ústí, Ostrava, USK Praha... Opakovalo se to. Hned v úvodu sezony jsme přišli o zraněné Vocetku a Bratčenka, to byla rána.

Co vymyslet, když je ve čtvrtfinále soupeřem jasný lídr Nymburk a prakticky dopředu víte, že vám sezona brzy skončí?

Ještě jsme o tom s hráči moc nemluvili, rozhodně víme, že má soupeř velkou sílu. Než se Nymburku zranil Benda, měli podle mne silnější tým než česká reprezentace. Za jakoukoliv výhru bychom byli rádi.

Vy máte za sebou dlouhé působení v Nymburce, hráčské i trenérské. Máte na drátě někoho, s kým se před vzájemným soubojem špičkujete?

Nic takového neprobíhá. Moji někdejší spoluhráči už v týmu nejsou. Já jsem sedm let po ukončení kariéry pracoval jako trenér v nymburské akademii, takže poměrně daleko od prvního týmu. Teď to beru jako normální profi zápas.

Lze už něco naznačit i o výhledu Kolína na příští sezonu?

Něco se děje, ale je předčasné o tom mluvit, teprve to vypukne. Nějaké posílení určitě nastane, budeme mít vyšší cíle než letos.