Děčínská ostuda, nejtrapnější výkon. Budínského naštval duel ve Svitavách

„Byl to náš nejhorší a nejtrapnější výkon v této sezoně. A řekl bych, že to byl nejhorší a nejtrapnější výkon vůbec historii našeho soupeření s Tury,“ rozčílil se na klubovém webu děčínský kouč Pavel Budínský.

„Svitavy nás převálcovaly a velice se za to stydím. Chci věřit, že se za to stydí i moji hráči, protože to byl opravdu ostudný výkon,“ mrzelo ho.

Válečníci dali trenérovi za pravdu. „Zápas se nám vůbec nevydařil, byli jsme pomalí a vůbec jsme si nevypomáhali. Také jsme nijak neplnili náš taktický plán,“ vyčítal sobě i spoluhráčům děčínský křídelní Filip Kroutil.

Svitavy si rychle vypracovaly náskok a velký odstup si držely celý zápas. „Pořád procházíme procesem, ve kterém se snažíme naši hru učesat, protože v posledních zápasech byla velmi rozháraná. Proběhlo i několik videoporad. Dnes nám hodně pomohl Smithson, ale hlavně jsme hráli velmi dobře na útočné polovině, kdy jsme napichovali obranu a vytvářeli si dobré střelecké pozice. Také bych vypíchl, že do začátku jsme zvolili pohyblivější sestavu s Kovářem a Petwayem, což bylo znát,“ hodnotil svitavský trenér Lubomír Růžička.

Zkušený Brent Petway zaujal 10 body a hlavně čtyřmi bloky. Teprve sedmnáctiletý Luboš Kovář devíti body a dvěma bloky.

Děčínu už zbývá odehrát v nadstavbové skupině A1 o 1. až 6. místo jen dva dva zápasy, třetí Opava má o bod víc a zápas k dobru, ve středu hraje na palubovce neporaženého Nymburku. Další kolo už pak může definitivně rozhodnout o třetí pozici, Válečníci jedou do Opavy.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů Nadstavba - 8. kolo, skupina A1

Svitavy - Děčín 86:66 (22:13, 42:28, 70:40)

Nejvíce bodů: Teplý 17, Smithson 13, Kerr a Petway po 10 - Pomikálek, P. Houška a Kroutil po 12.