Vyloupený Děčín a bezostyšné Svitavy. Play off začalo překvapením

Svitavští basketbalisté oslavují výhru.

Trojnásobní vicemistři z Děčína vstoupili do play off Národní basketbalové ligy domácí porážkou. Na Svitavy v prvním čtvrtfinále nestačili 80:92. Východočeši konerčně ztratili ostych ze soupeřovy haly, v dlouhodobé části vyhráli venku jen jediný zápas a padli i na palubovce posledního Jindřichova Hradce. Jejich historická premiéra v play off se této bilanci vzepřela.

připravujeme podrobnosti Kooperativa Národní basketbalová liga mužů Čtvrtfinále play off - 1. zápasy Děčín - Svitavy 80:92 (13:27, 33:49, 60:72)

Nejvíce bodů: P. Houška 18, Feštr 16, Pomikálek a Šiška po 10 - Jelínek 18, Marko 17, Kerr a Slezák po 12, Petway 11. Stav série: 0:1. 18:30 Nymburk - Kolín.