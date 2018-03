Olomoucko nasadilo mladíky a veze výhru z Pardubic. Svitavy se trápí

V základní části Pardubice nad Olomouckem dvakrát bez potíží vyhrály, první domácí zápas nadstavby jim však nevyšel.

Poslední tým skupiny A1 dovedl k vítězství 30 body a 12 doskoky Charles Mitchell. Po jeho třetí trojce v zápase vedlo Olomoucko ve 30. minutě už 76:63. Pak ale domácí zabrali a vyrovnali na 85:85, otočit utkání se jim ale nepovedlo.

„V průběhu druhého poločasu jsme se dokázali přiblížit, ale vždycky jsme udělali chyby v obraně a soupeř to potrestal, třeba i košem s faulem. Závěr už si Olomoucko zkušeně pohlídalo,“ řekl pardubický kouč Tomáš Bartošek. Východočechy nezachránilo 21 bodů Brandona Spearmana.

Celek z Hané má přitom plán více nasazovat po zbytek této fáze soutěže nejmladší hráče a držel se ho také v Pardubicích. Marek Sehnal pomohl 12 body, Jiří Dedek devíti body a František Váňa šesti body.

Nymburk udržel neporazitelnost i po utkání v Opavě, v jejímž dresu zářil téměř neomylný střelec Václav Bujnoch. S 26 body byl nejlepší v zápase, v němž proměnil všech osm střel za dva body i čtyři trestné hody. Netrefil pouze jeden ze tří tříbodových pokusů. Radim Klečka přidal 15 bodů a sedm asistencí.

„Chcete-li porazit Nymburk, musí se potkat s formou všichni naši hráči a to dnes nebylo. Vyhráli jsme první a poslední čtvrtinu, to je dílčí úspěch,“ řekl opavský trenér Petr Czudek.

Středočechy vedli reprezentanti Martin Kříž se 11 body a 13 doskoky, Vojtěch Hruban s 19 body a Tomáš Vyoral se 17 body a šesti asistencemi.

Děčín zdolal jasně 72:50 Svitavy, které daly nejméně bodů v sezoně. Horší střelecký výkon v tomto ročníku předvedlo jen Brno ve třech zápasech. „Padesát bodů naznačuje, že jsme ztratili sportovní formu a je na nás, hlavně na trenérech, abychom dali mužstvo do kupy. Abychom si začali věřit a byli agresivní,“ řekl kouč Lubomír Růžička.

„Přestože máme mnoho dobrých trojkařů, nebyli schopni prosadit se zpoza oblouku. To bylo samozřejmě také způsobeno dobrou energií Děčína. V posledních zápasech je vidět, že nám chybí průniková hra ke koši, hrajeme to hodně z místa. Navíc házet tři trestné hody je prostě málo a dokládá to, že jsme nebyli agresivní směrem ke koši,“ dodal trenér Turů.

Ve skupině A2 si oba týmy držící dvě postupová místa do play off vedly odlišně. Vedoucí Ústí nad Labem prohrálo 81:86 na palubovce čtvrté Ostravy, která zvítězila i ve třetím kole nadstavbové části a bojuje o naději na účast ve vyřazovacích bojích. Svěřenci Dušana Medveckého porazili Ústí poprvé v sezoně.

Severočeši přitom dvanáct minut před koncem vedli o 22 bodů, v poslední části ale totálně zkolabovali. A nepomohlo jim, že měli Evana Singletaryho (24 bodů a osm doskoků) a Donalda Robinsona (22 bodů a šest doskoků).

Basketbalisté USK Praha si poradili s Brnem 76:49 a na Slunetu ztrácejí jen dva body. Mladý reprezentant Ondřej Sehnal vedl Pražany 11 body, 10 asistencemi a šesti doskoky. Canyon Barry hosty 20 body nezachránil.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 3. kolo nadstavby

Skupina A1:

Pardubice - Olomoucko 90:94 (20:20, 45:46, 65:76)

Nejvíce bodů: Spearman 21, Kent 14, Švrdlík 13 - Mitchell 30, Fuller 18, Čohadarevič 14, M. Sehnal 12.

Děčín - Svitavy 72:50 (17:18, 35:28, 55:34)

Nejvíce bodů: Šiška 15, Pomikálek 14, J. Houška 13 - Roseboro 10, Smithson 8.

Opava - Nymburk 88:100 (21:18, 41:49, 66:84)

Nejvíce bodů: Bujnoch 26, Klečka 15, Zbránek 11, Dragoun 10 - Hruban 19, Vyoral 17, Kříž a J. Bohačík po 11.

Tabulky Tým Z V P S B 1. Nymburk 25 25 0 2553:1804 50 2. Opava 26 17 9 2224:2053 43 3. Pardubice 25 17 8 2192:1933 42 4. Děčín 26 16 10 2096:2088 42 5. Svitavy 25 12 13 2000:1991 37 6. Olomoucko 25 12 13 2183:2271 37

Skupina A2:

Ostrava - Ústí nad Labem 86:81 (18:21, 33:50, 52:66)

Nejvíce bodů: Stanojevič 21, Stojačič 18, Blagojevič 17, Woods 13 - Singletary 24, Robinson 22, Šteffel a Pecka po 10.

USK Praha - Brno 76:49 (25:12, 46:24, 67:36)

Nejvíce bodů: M. Mareš 15, Křivánek 12, O. Sehnal 11, Madsen 10 - Barry 20, Primorac 11.