Tohle se vymklo z rukou. V Ústí litují, že nedokázali doskočit

„Celou sérii se bavíme o obranných doskocích a dneska se nám to naprosto vymklo z rukou. Domácí měli 93 střel, což je neuvěřitelné, asi nikdy jsem to nezažil. I kdybychom se rozkrájeli, tak s tím nic neuděláme, tam je potřeba hledat začátek i konec zápasu,“ hodnotil ústecký kouč Antonín Pištěcký.

Sluneta se držela do poločasu, po němž ztrácela jen tři body, pak se ale začal náskok Pardubic rychle zvyšovat.

„Potřebovali jsme se dostat z té defenzivní pozice, v níž jsme byli od prvního zápasu série, který jsme tady prohráli. Pořád jsme tahali za kratší konec, ale dneska se nám to povedlo. Odehráli jsme velmi dobrý ofenzivní zápas, dali jsme 99 bodů, to rozhodlo,“ zářil pardubický rozehrávač Jiří Welsch.

„Problém byl v tom, že lidé si mysleli, že tahle série bude jednoduchá, ale ona samozřejmě není. Je to play off a hrajeme s týmem, který má velmi dobrý útočný talent. My se nechali zaskočit v prvním zápase, ale poslední výhra v Ústí nás nabudila a dnes jsme to potvrdili.“

Ústí tak bude čelit mečbolu, ale vzdávat se nehodlá. „Musíme hlavně zlepšit obranu a uvidíme. Ještě není konec! Teď hrajeme doma, takže se to pokusíme vrátit do Pardubic a v sedmém zápase se může stát cokoliv,“ nechce nic balit ústecký pivot Stanislav Votroubek.

Pardubice si teď věří. „Chtěli jsme Ústí dokázat, že s námi už nevyhrají. A snad se to po tomto výsledku povedlo. Do Ústí musíme jet se stejným nasazením a pak z toho může být i stejný výsledek,“ věří pardubický rozehrávač Viktor Půlpán. Série pokračuje v neděli ve Sportcentru Sluneta v 18 hodin.