Vlastní strach připravil Svitavany o rychlý postup. Prohráli o bod

Po většinu času udávali tempo, místy měli poměrně výrazný bodový náskok. Ovšem ránu z milosti svitavští basketbaloví Tuři děčínským Válečníkům v sobotu večer doma Na Střelnici neuštědřili.

V závěrečné čtvrtině naopak nechali soupeře bojujícího „do posledního dechu“ nabrat sebevědomí, prohráli o bod 77:78, a pohrdli tak příležitostí završit čtvrtfinálovou sérii v nejkratším možném čase. Ve středu se proto musejí opět trmácet do Děčína k pátému zápasu (úvodní rozskok v 18 hodin).

„První tři čtyři minuty čtvrté čtvrtiny Děčín trefil nějaké střely a na naši stranu se vkradla myšlenka, že bychom ten zápas mohli ztratit,“ řekl po porážce svitavský trenér Lubomír Růžička. „Potom jsme hráli se strachem a za posledních pět minut jsme dali jenom čtyři body - z toho jednu šťastnou střelu o desku. Tam jsme trochu selhali,“ pokračoval Růžička.

Větší problém však viděl jinde. Už ve druhé periodě, kdy Svitavy i díky přesným trojkám rozehrávače Marka Válečníkům utekly na 39:24.

„Děčín byl v tu chvíli bez jediného rozehrávače na hřišti,“ podotkl Růžička. „Měli jsme tam čtyři otevřené trojky a místo toho, abychom ukázali zabijácký instinkt a proměnili je, jsme soupeři dovolili, aby se dostal na nějakých devět. Potom se to tahalo bod za bod,“ litoval kouč Turů.

Válečníci hráli i přes z jejich pohledu nepříznivý vývoj podle trenéra Pavla Budínského nejuvolněněji ze všech dosavadních zápasů v sérii. Přestože navíc odvraceli hrozbu vyřazení z play off.

„Bylo vidět, že kluci moc nekalkulují a že berou osud do svých rukou. Štěstěna se k nám přiklonila. Snad je to i trochu spravedlivé - zápasy jsou skvělé, má to grády a výbornou sportovní úroveň. Je to na férovku,“ uvedl Budínský.

Tuři stále drží trumfy v rukou, teď je před nimi druhý mečbol.

„Před sérií bychom vedení 3:1 po čtyřech zápasech brali všemi deseti. Prohra mrzí, ale do Děčína pojedeme s chladnými hlavami. Musíme se dobře připravit, zregenerovat a pokusit se tam znovu vyhrát,“ plánoval trenér Růžička.