Přímočará Opava si chodila pro fauly, Klečku zavalily balíky plen

Opava tedy od 11. dubna narazí na Olomoucko a Děčín na Svitavy. Pardubice se utkají s Ústím nad Labem. Jen Nymburk si musí počkat, zda se střetne s Kolínem, nebo s USK Praha.

„Je to frustrující, když se těšíte na utkání v Opavě, připravujete se na to... A takto to dopadne,“ povzdechl si děčínský trenér Pavel Budínský.

S prvním poločasem byl ale spokojený. „Nechtěli jsme pustit Opavu do nějaké střelecké euforie, protože víme, že její hráči jsou schopni hned z prvních útoků dostat diváky do varu. To se nám i podařilo, když jsme po první čtvrtce prohrávali 11:14.“

Budínský podotkl, že druhá čtvrtina byla z děčínské strany nejlepší. „Naději nám dávalo nízké skóre a že jsme prohrávali o čtyři body,“ soudí. „O výsledku rozhodla třetí čtvrtina. Kuba Šiřina jako správný generál ukázal svou vyspělost a pomohl Opavě přímočarostí. Došel si pro faul, nezkazil jedenáct šestek.“

A to si děčínský trenér po první půli říkal, že je fajn, když domácí házeli jen šest trestných hodů. „Nakonec jich bylo pětadvacet. V tom vidím první výhodu Opavanů. Byli přímočařejší, chodili si nájezdy pro fauly. A další věc byly naše ztráty, měli jsme jich osmnáct.“

Opavský trenér Petr Czudek viděl základ výhry v doskocích. „Zatímco minule v Děčíně jsme na ně výrazně prohráli, tentokrát jsme byli horší jen o dva,“ uvedl Czudek.

Zlom viděl na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny. „To jsme měli šňůru osmnácti bodů a hosté se netrefili ani jednou. Jsem rád, že to kluci zvládli a vyhráli jsme všechny čtvrtky. Děčín bojoval až do konce, i když se mu nedařilo. My jsme ale dobře bránili.“

Budínský si posteskl, že Děčín poslední dobou trápí ofenzíva. „Jsme neproduktivní. Nemáme pasáže, kdy bychom byli schopni kontrovat v případě, že Opava nám uteče na osm devět bodů,“ řekl Pavel Budínský. „To jsme si vzali time out. Pořád jsme chtěli udržovat myšlení, že jsme schopni vývoj utkání změnit, ale nedali jsme nějaké střely a Opava je natolik nebezpečná, že přijde Luděk Jurečka a dá dvě trojky, totéž Vašek Bujnoch a Gniadek... Najednou se všichni dostanou do provozní teploty a my máme festival spálených podkošových situací.“

Nejlepším střelcem zápasu byl opavský rozehrávač Jakub Šiřina s 22 body. Z Děčína Tomáš Pomikálek s 16 a Filip Kroutil s 12. „Na takové venkovní utkání potřebujete nejen dva střelce, ale vícero hráčů,“ dodal Budínský.

Klečka dostal balíky pro svou Lauru

Utkání v Opavě mělo lehké zpoždění. A to z netradičního důvodu. Fanoušci před začátkem zápasu zasypali palubovku balíky plen, plyšáky a hračkami. Blahopřáli rozehrávači Radimu Klečkovi k narození dcery Laury.



„Je to od nich moc pěkné gesto. Poděkoval jsem jim,“ řekl Klečka, jemuž se dcera narodila v pondělí, kdy Opava hostila Olomoucko. On dostal volno.

A teď rok nebude muset kupovat pleny... „To nevím, jak dlouho vydrží, to ještě uvidíme,“ smál se.

Opavský pořadatel sbírá pleny a další dárky od fanoušků pro Klečkovu dceru Lauru.

Opavští předchozí domácí výhru s Olomouckem 89:84 věnovali Klečkově dceři. Komu by on věnoval nynější vítězství nad Děčínem?

„Samozřejmě asi opět domů, ale také tady fanouškům, kteří nás skvěle podrželi. Drželi nás celou sezonu a doufám, že tomu tak bude i v play off. Budeme se snažit jim udělat radost.“