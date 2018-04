Nymburk zná svého soupeře pro čtvrtfinále, dojde na derby s Kolínem

Basket

Zvětšit fotografii Kolínský basketbalista Lee Skinner (vlevo) útočí kolem Kentwana Smithe z Brna. | foto: mmcité+ Brno / Jan Russnák

dnes 20:15 20:00

Kolín si nenechal ujít příležitost a po domácí výhře 90:80 nad Brnem si na závěr nadstavbové části Národní basketbalové ligy zajistil postup do play off. Vyzve v něm svého tradičního rivala z Nymburka. USK Praha k postupu do bojů o titul nepomohl ani úspěch 89:71 v Ostravě.

Aktualizujeme Vstoupit do diskuse

O dalších čtvrtfinálových párech už bylo jasno v předchozích dnech - Pardubice budou hrát s Ústím nad Labem, Opava vyzve Olomoucko a Děčín narazí na Svitavy. Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 10. kolo nadstavby Skupina A1: Děčín - Pardubice 65:71 (22:13, 35:30, 50:48)

Nejvíce bodů: Pomikálek 17, J. Houška 12, P. Houška 9 - Pandula 19, Švrdlík 14, Kent 11. Olomoucko - Nymburk 79:90 (14:23, 39:51, 56:76)

Nejvíce bodů: Dedek 20, Váňa 16, M. Sehnal 10 - Hruban 24, P. Pumprla 16, Vyoral 14, Davis 11. Svitavy - Opava 87:77 (20:21, 41:37, 67:52)

Nejvíce bodů: Jelínek a Kerr po 15, Slezák 14, Puršl 10 - Kvapil 17, Šiřina 14, Bujnoch 12, Dragoun 11. Konečná tabulka KLUB ZÁPASY VÝHRY PROHRY SKÓRE BODY 1. Nymburk 32 31 1 3241:2348 63 2. Pardubice 32 23 9 2719:2454 55 3. Opava 32 20 12 2702:2546 52 4. Děčín 32 17 15 2493:2569 49 5. Svitavy 32 15 17 2570:2565 47 6. Olomoucko 32 13 19 2780:2915 45 Skupina A2: Ostrava - USK Praha 71:89 (20:33, 37:49, 57:73)

Nejvíce bodů: Woods 18, Stanojevič 14, P. Bohačík a Š. Svoboda po 11 - Bookert 20, Tůma 15, Křivánek 12, Madsen, Raines a O. Sehnal po

11. Jindřichův Hradec - Ústí nad Labem 90:98 (15:15, 30:37, 54:68)

Nejvíce bodů: Upchurch 21, Petrič 19, Sinadinovič-Stojilkovič 17 - Robinson 22, Pecka 19, Singletary 14. Kolín - Brno 90:80 (25:26, 42:41, 66:63)

Nejvíce bodů: Skinner 18, Číž 15, Machač a Pajovič po 13, Vocetka 12, Šafarčík 11 - Barry 18, Primorac 16, Smith 14, Lelič 12. Konečná tabulka KLUB ZÁPASY VÝHRY PROHRY SKÓRE BODY 1. Ústí nad Labem 32 18 14 2580:2528 50 2. Kolín 32 16 16 2629:2642 48 3. USK Praha 32 16 16 2403:2464 48 4. Ostrava 32 12 20 2576:2843 44 5. Brno 32 9 23 2311:2607 41 6. Jindřichův Hradec 32 2 30 2511:3034 34