Bitva dvou O: rázný start Olomoucka, citelné oslabení Ostravy

„Museli jsme alternovat stažením křídla a bylo to cítit. Olomoucko si především v prvním poločase dělalo, co chtělo. Po pauze jsme začali běhat a vypadalo to lépe. Tak potřebujeme hrát, pokud chceme být konkurenceschopní,“ uznal ostravský kouč Dušan Medvecký.

Domácí soupeře zdemolovali především v závěrečných šesti minutách druhé čtvrtiny. Tento úsek vyhráli 30:9 a bodově zářil Slovinec Pelko, jenž do pauzy nasázel jednadvacet bodů. Přes deset bodů se dostaly i další tři letní posily - Douglas, Palyza a Smith.

„Pro celou řadu hráčů to byl první zápas v novém dresu. Byli trochu pod tlakem. Chtěli se ukázat - a to je vždy složité. Přesto jsme utkání zvládli. Měl jsem radost z naší obrany. Byla mnohem lepší než v minulé sezoně, snad to tak bude pokračovat,“ řekl Predrag Benáček, trenér Olomoucka.

Po obrátce se Ostrava zlepšila a třetí desetiminutovku dokonce vyhrála. Propastnou ztrátu ale stáhla maximálně na dvacet bodů. „Udržet vysoký náskok z poločasu nebývá snadné, což se ukázalo. Přesto jsme až do konce neměli větší problémy,“ chválil Benáček.