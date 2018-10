ZÁPISNÍK: Zenová Naomi padla. Víra v miliony nástupkyň Ósakaové nikoli

Stala se v něm první Japonkou, která vyhrála grandslam, když slavila na US Open. Měla také „last minute“ naplnit sen, se kterým se Turnaj mistryň stěhoval do Singapuru, jenže její tělo řeklo dost.

V pátek svůj duel proti Kiki Bertensové musela vzdát kvůli zraněnému stehnu. A asijská megaakce se tak zase nedočká asijské vítězky, což je tím bolestivější, že bohatému městskému státu původně přiřkli pořadatelství i kvůli rozjeté Li Na – než ovšem došlo v roce 2014 na první ročník, Číňanka kvůli chronickým potížím ukončila kariéru.

A Asie je důležitá. Moc důležitá. „Protože tohle je trh, kde máte možnost růst. A přesně do takových míst se musíte dostat,“ pronesla legenda Billie Jean Kingová, zakladatelka ženské asociace WTA a dodnes host z nejváženějších.

Ósakaová oslavila 16. října teprve 21. narozeniny, ale její potenciál svojí nezměrností připomíná kontinent, který reprezentuje. Z Japonska do Singapuru dorazilo třicet novinářů (z Česka jsou tři).

Zajímali se třeba i o to, co „jejich Naomi“ říká na spekulace, že se díky sponzorským kontraktům údajně může stát jednou z nejbohatších sportovkyň světa. „To je pro mě novinka,“ odvětila typicky plachá a málomluvná slečna. „Starám se o tenis. Tohle nechávám na těch, kterým věřím.“

Japonská tenistka Naomi Ósakaová se nechává ošetřovat.

Tenis zase věří asijským možnostem. Příští zastávkou pro Turnaj mistryň bude na deset let Šen-čen. S dotací 14 milionů dolarů! Sen o„čínském grandslamu“ tím bude aspoň částečně vyplněn.

„A já teď chci jednu věc,“ hřímala Billie Jean Kingová, podobně jako když se v minulosti (a vlastně částečně i v současnosti) bila za rovné platové podmínky: „Aby holčičky nejen v Singapuru a v Číně, ale po celé Asii chtěly hrát tenis. Ósakaová je úžasná. A když máte někoho špičkového, inspiruje ostatní. Dodá jim kuráž.“

Otázkou je, co taková očekávání udělají s introvertním děvčetem, které rozvážně mluví o zenovém klidu. Ósakaová sice dobyla grandslam, ale zároveň je ve špičce pořád kratičkou dobu.

„Jsem za všechno velmi vděčná,“ popisovala, byť pro ni rok 2018 končil smutně, zraněním. „Určitě se teď cítím dospělejší.“

A ženský tenis doufá, že to bude platit co nejdéle. Protože pak by se asijské vítězky na megaakci v Asii dočkat mohl; deset let v Šen-čenu je pořádně dlouhá doba.