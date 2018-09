Dorostla kvalit svého vzoru? Učednice Ósakaová vyzývá idol Serenu W.

A jednotícím prvkem je také Němec Bajin - bývalý tréninkový parťák hrající legendy Sereny W. a současný kouč teprve dvacetileté, k tenisovým výšinám mířící Naomi Ó.

Měřeno počtem dobytých grandslamů jde o nerovný boj, skóre zní 23:0. Kdo ale sledoval, jak japonská rodačka s haitskými kořeny odhazuje soupeřky s razancí karibského hurikánu, to jednoznačně nevidí.

„Jsou hodně odlišnými osobnostmi,“ srovnává Bajin zástupkyně různých generací. „Ale věřím, že obě chtějí hrát podobně. Jsou opravdu silné: skvělý servis, velké rány. Jen s tím rozdílem, že Serena je na kurtu velmi agresivní, zatímco Naomi do toho musím ještě tlačit.“

Serena jako vzor, to platí pro Ósakaovou na sto procent. „První věcí, co mě napadlo, bylo: Chci hrát o titul proti ní,“ vyprávěla poté, co přehrála v semifinále Madison Keysovou. Dočkala se!

„Je to bláznivé, surreálné. Jako holka jsem si představovala, že jednou nastoupím ve finále grandslamu proti Sereně. Jen bych o ní už neměla přemýšlet jako o svém idolu, ale jako o své protivnici.“

Ženské finále budeme od 22.00 sledovat online

Aby se to nepletlo, obě mají starší sestry, které je zprvu porážely - a následně se musely sklonit. Obě cepovali jejich otcové. Obě také jsou (snad to ještě může zaznít) tmavé pleti.

Serena a její klon? Tak trochu. „Snažím se jít příkladem,“ odvětila Williamsová na novinářský dotaz o tom, co v ní vyvolává chvála nejen od Ósakaové. „Jsem pozitivní. A taky se pořád učím.“

Vítězné tažení americké „supermámy“

Připomíná to situaci v mužskému tenisu, kde generace Zvereva, Kyrgiose, Thiema a dalších svádí převážně neúspěšné bitvy s idoly svého dětství Federerem a Nadalem; mezi ženami se vzhlíží k americké legendě.

Což bude první úkol pro Ósakaovou, však jej zmínila sama: utužit mysl, nenechat se rozhodit žádným z myriády mentálních triků Sereny W. Má na čem stavět, letos v Miami ji v jejich dosud jediném střetu přetlačila 6:3, 6:2.

Ženské semifinále Zpravodajství

„Cítila jsem se vlastně stejně jako teď,“ vzpomíná. „Hodně poprasku okolo, ale jakmile jsem vstoupila na kurt, brala jsem to jako jakýkoli jiný duel. A zahrála jsem dobře.“

To je ovšem pouze základní předpoklad, nikoli garance úspěchu. Ósakaová předtím senzačně vyhrála velký turnaj v Indian Wells, pak výsledkově spíše vadla. Naopak Williamsová se v Miami vracela, do 14 měsíců sportovní pauzy vtěsnala těhotenství a porod dcery.

Od té doby se rozjíždí. Finále hrála už ve Wimbledonu a teď si to zopakuje ve vlasti, která ji málem uctívá jako „supermámu“.

„Abych pravdu řekla, je to pozoruhodné,“ hodnotí svůj tenisový comeback; co by od jiných znělo jako chvástání, k celebritě Sereně naopak sedí. Je si vědoma své výjimečnosti. Skromnost patří těm, co si nevěří! „Pracovala jsem opravdu tvrdě a tohle je jen začátek mého návratu.“

Pavouky turnaje Muži

Ženy



Malá Naomi kdysi v dětském pokojíku snívala o tom, jak naskočí do bitev tenisových hrdinek. Jen „pouhá“ účast jí ale nestačí. „No, když se ptáte...“ zaculila se na tiskové konferenci. „Přece bych si tyhle sny nepředstavovala tak, že v nich prohraju. To je moje odpověď.“

Favoritkou ještě nebude. „Pořád je trochu plachá,“ říká Bajin. „Ale třeba taková v jejím věku bývala i Serena, i když se teď chová jako boss.“ Aby ovšem měla „ošéfovaný“ celý grandslam, musí nyní porazit dívku, která touží být jako ona.