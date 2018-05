Na pódium s ulomeným křídlem. Verstappen letěl vpřed i s hendikepem

Ke střetu se soupeřem nedošlo při snaze předjíždění. Při pomalé jízdě v režimu virtuálního safety car se nic takového ani nesmí. Šlo o kombinaci nepozornosti a nečekaného brzdění soupeře.

Chvíli myslel, že bude muset zatočit do boxů, nakonec však zůstal na dráze. Dobře udělal. K překvapení všech, i jeho samotného, jeho stroj nic na rychlosti neztratil. „Snažil jsem se být co nejblíže za Strollem, abych ho po restartu rychle předjel. Potom šlápl na brzdy a došlo ke kontaktu, smůla,“ komentoval.

Škoda na voze byla nakonec mnohem menší, než to vypadalo na obrazovce. „Naštěstí to odnesla jen vnější část křídla a mohl jsem pokračovat. Problém jsem cítil snad jen ve vyšších rychlostech v zatáčkách, auto začalo být přetáčivé, ale to jsem vyřešil díky menší změně nastavení a bylo to v pořádku,“ popisoval mladý Nizozemec, na kterého se letos snesla po pár chybách vlna kritiky. „Byly to zejména zatáčky tři a devět, musel jsem začít brzdit trochu dřív, ale nebylo to tak hrozné.“

Nakonec i s odlomeným kouskem spoileru byl Verstappen o dost rychlejší než jeho týmový kolega Daniel Ricciardo, který kromě prvních kol závodu ztrácel a od úvodních výměn pneumatik se propadal až na ztrátu 50 vteřin na vítězného Hamiltona.

„Měl jsem problémy dostat teplotu do pneumatik. Auto hodně klouzalo, takže jsem měl vlastně štěstí, že v Barceloně nejsou, jako například v Ázerbajdžánu, zdi tak blízko trati. Když si všechno sedlo, občas se mi povedlo rychlé kolo, ale tak čtyři z pěti jsem na dráze spíš bojoval,“ popisoval Australan, který se v celkovém pořadí šampionátu pohodlně drží před svým týmovým kolegou.