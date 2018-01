Mýto chce chrudimské futsalisty přinutit ke stoprocentnímu výkonu

Vysokomýtský Nejzbach totiž prožívá opravdu vynikající soutěžní ročník. V tabulce je průběžně třetí s deseti vítězstvími a pouhými čtyřmi porážkami!

„V pátek nás čeká důležitý zápas na malém hřišti,“ uvedl pro klubový web chrudimského Era-Packu j eho kouč Felipe Conde. „Soupeř má navíc skvělou sezonu, j ejich trenér odvádí nesmírně kvalitní práci,“ oceňuje kolegu Miroslava Semeráda. „Bude to komplikované utkání. Pro nás se však nic nemění a i z Vysokého Mýta si chceme odvézt vítězství.“

Pokud se to Chrudimi povede, bude letos už čtrnácté; jediným, kdo šampionu dokázal sebrat body, byla začátkem listopadu Plzeň. Era-Pack tehdy v západních Čechách remizoval 2:2.

„Do naší ‚klece‘ přijede nejlepší mužstvo soutěže, které letos ještě neprohrálo,“ uvědomoval si obránce Nejzbachu Jaroslav Kubát před utkáním, jež začíná v tradičním čase od 20 hodin.

Předchozí krajské futsalové derby, hrálo se 29. září v chrudimské sokolovně, chrudimský favorit vyhrál 4:1.

„Doma jsme ovšem letos neztratili ani bod a o tuhle sérii nechceme přijít,“ připomněl Kubát.

Mýto si minule ve vlastní hale poradilo 5:3 se silnou Slavií, stejně jako zde předtím přehrálo brněnský Helas, Mělník, Teplice, Českou Lípu a Litoměřice. Ale velmi dobře se teď prezentuje i venku - výsledkem 4:3 v Mělníce před týdnem protáhlo svoji vítěznou šňůru už na šest zápasů. Chrudim naproti tomu měla delší zápasovou pauzu - Condeho svěřenci naposledy hráli ligu 22. prosince, kdy doma přemohli 3:0 Helas.

„I když Chrudim má ve svých řadách výrazné individuality, tak pevně věřím, že to s námi nebude mít jednoduché a bude muset předvést stoprocentní výkon,“ avizoval Kubát. „Protože takový předvedeme i my a po konečném hvizdu rozhodčích uvidíme, na co to bude stačit. Zvu všechny příznivce Nejzbachu a doufám, že zaplněná hala nás požene za kvalitním výsledkem,“ přál si 22letý futsalista. Diváci, kteří dorazí, se podle všeho mohou těšit na skvělé sportovní klání.