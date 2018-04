Musíme změnit přístup, burcuje po porážce s Ústím pardubický Půlpán

Další utkání se hraje ve čtvrtek od 18 hodin opět na Dašické. „Pár věcí musíme změnit. Hlavně náš přístup,“ uvědomuje si rozehrávač pardubické Beksy Viktor Půlpán. „Nebylo to tak, že by tady Ústí něco ukázalo; my jsme si něco řekli a nebyli to kolikrát schopni zahrát. Musíme hru zjednodušit.“

Na úvod je to pro vás hodně mrzutá záležitost, byť jedno vítězství sérii nedělá...

Přesně tak. Musíme vyhrát ještě čtyři zápasy a oni tři. Je jich tudíž před námi ještě spousta. Na tenhle musíme zapomenout a příště do toho jít s tím, že to urveme na naši stranu.

Je pro vás dobře, že nemáte o porážce pořádně čas přemýšlet?

Rozebereme si to hned teď. Jinak je asi jedno, jestli se hraje hned další den, nebo třeba až za tři dny.

Ústí jste v lize potkali naposledy 22. prosince. Odpovídala jeho hra tomu, co jste čekali?

Trochu jo. Ale my se tomu přizpůsobili, nehráli jsme tak, jako předtím ve skupině A1. Přistoupili jsme na tempo té druhé skupiny, ve které bylo Ústí - nehráli jsme tak rychle a zbytečně si to zkomplikovali.

Kde ještě vidíte příčiny porážky? Haprovala vám hlavně střelba za dva body...

Nespadlo to tam, ale to bylo tím, že jsme hráli složitě, pomalu. Kdybychom hráli rychle, vytvořili bychom si mnohem lepší pozice. Jednodušší, ne jen střely z dálky.