Po roce ruský soupeř. Musíme hrát na hranici rizika, říká trenér Ostravy

Krasnodar v domácí soutěži prožívá mizernou sezonu. V základní části z osmnácti utkání vyhrál jediný, a k tomu jen 3:2. Dohromady nasbíral pouhých pět bodů.

„Ruská superliga je však hodně silná,“ nehledí ostravský trenér Zdeněk Pommer na současné ligové umístění protivníka, který v CEV Cupu byl v letech 2015 a 2016 druhý a Challenge Cup vyhrál v roce 2013.

Co o Krasnodaru víte?

Máme stažené nějaké zápasy. Řekl bych, že hraje podobně jako Krasnojarsk, s nímž jsme se ve čtvrtfinále střetli loni. Pokud budeme chtít uspět, budeme muset hrát na hranici rizika, zatlačit je servisem. Nemáme co ztratit. Jdeme do čtvrtfinále s odvahou. Navíc začínáme před vlastním publikem.

V čem je síla soupeřek?

Jsou vysoké, hrají jednoduchý systém, ale ten mají docela propracovaný. Budou těžit z útoku, takže se je budeme muset snažit co nejlépe ubránit. K tomu budeme potřebovat i výborné podání, abychom je odtlačili od sítě.

V extralize máte za sebou sérii tří výher. Je to velké povzbuzení?

To ano. Jdeme ale postupně, ať je to pohár, nebo liga. A v poháru chceme dobře reprezentovat, protože jsme s Prostějovem už jedinými českými zástupci v Evropě. Prostějov ale hraje skupinu Ligy mistrů. My jsme stejně jako ostatní celky hrály od 1. kola vyřazovacím způsobem. Věřím, že Krasnodaru zatopíme.

Máte za sebou náročný týden, kdy jste odehráli tři zápasy během pěti dnů. Neprojeví se to na výkonu?

Doufám, že ne. Program máme nabitý, ale na druhou stranu nejsme v tom už nováčci. Dokážeme přizpůsobit čas nutné regeneraci, přeletům a do toho samozřejmě i tréninkům.