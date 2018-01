Útok na další double? Nevylučuji to, říká Muirová před halovým MS

Čtyřiadvacetiletá atletka ale musí přípravu kombinovat se studiem, je v závěrečném ročníku veteriny. Kvůli tomu vynechá dubnové Hry Commonwealthu.

Halové mistrovství světa pro ni bude prvním vrcholem tohoto roku. „Jsem opravdu nadšená, že budu mít další šampionát doma a další skvělé publikum po loňském mistrovství světa,“ řekla Muirová, která na MS pod otevřeným nebem v Londýně skončila čtvrtá na patnáctistovce a šestá v závodě na 5 000 metrů.

Ještě se rozmýšlí, jaký bude mít v Birminghamu program. Na 3 000 metrů se poběží rovnou finále hned ve čtvrtek 1. března. Rozběhy a finále patnáctistovky jsou na programu v pátek a v sobotu. Pokus o double tak není vyloučen. „Program umožňuje běžet obě disciplíny, ale já si ještě nejsem jistá, jestli poběžím dva závody nebo jen jeden,“ řekla Muirová BBC po prvním startu v halové sezoně.

Ve společném běhu s muži se v Glasgow stala skotskou šampionkou na 3 000 metrů. Závod, který vyhrál její tréninkový partner Sol Sweeney, dokončila v čase 8:37,21. „První kilometr byl celkem rychlý a možná jsem se nechala na začátku trochu unést, což znamenalo poměrně bolestivý konec. Ale celkově jsem poměrně spokojená, i když bych ráda běžela rychleji,“ řekla po závodu, v němž o téměř jedenáct sekund zaostala za vlastním evropským rekordem z roku 2017.

Vedle tréninku musí věnovat hodně času také studiu, v květnu ji čekají státnice na univerzitě v Glasgow. Proto neplánuje účast na Hrách Commonwealthu, které se uskuteční v dubnu v Austrálii. „Bylo to rozhodnutí, které padlo už před pár lety. Věděla jsem, že tam nepoběžím,“ poznamenala budoucí veterinářka.

Se závěrem studia to není možné skloubit, i když ji neúčast mrzí. „Myslím si, že kdyby to bylo trochu blíž, tak by se s tím třeba dalo něco dělat. Ale s Austrálií je to složitější, takže se obávám, že je naprosto jisté, že tam nebudu,“ doplnila Muirová.