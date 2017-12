České florbalistky budou hrát o semifinále mistrovství světa s Polskem

Favorizované Polky, které skončily třetí v základní skupině B, se dostaly do vedení ve třetí minutě, kdy si Estonky srazily balónek do vlastní branky. Hned za 36 vteřin sice vyrovnala Vaartová, ale favoritkám vrátila vedení na konci první třetiny Plechanová.

Výhru Polska v další průběhu pojistily shodně dvěma trefami bývalá hráčka Liberce Piotrowská a nejlepší střelkyně týmu Justyna Krzywaková z Vítkovic. Ta si polepšila už na sedm branek ze čtyř utkání turnaje.

„Jsem připravené proti Česku bojovat. Budeme bránit, víme, že budou Češky více u balónku. Doufáme, že nám vyjdou protiútoky a dáme nějaké góly. Věříme, že náš tým má šanci na úspěch,“ řekla webu MS Elzbieta Piotrowská z Bernu. Polky se s Češkami utkaly ve čtvrtfinále i v roce 2013 v Ostravě a prohrály 1:10.

Domácí Slovenky vedené českým trenérem Michalem Jedličkou a asistentkami Markétou Šteglovou a Karolínou Šatalíkovou porazily před nejvyšší návštěvou turnaje 2031 diváků Německo 7:3. Ve čtvrtfinále je čekají úřadující vicemistryně světa Finky.

„Atmosféra byla úžasná, ani nevím, co na to říci. Jsme šťastné, že nás podporuje tolik lidí,“ řekla slovenská obránkyně Katarína Klapitová z Vítkovic. „Hrály jsme dnes opravdu výborný zápas, ale musíme být ještě více koncentrované. Byly jsme chvílemi trošku nervózní a ztratily jsme hodně balónků. Proti Finsku musíme hrát ještě o hodně lépe, v defenzivě jsme měly mezery a s Finkami by každý brejk mohl skončit gólem,“ dodala Klapitová.

Vítězky minulých pěti šampionátů Švédky narazí na Lotyšsko, které zvítězilo nad Dánskem 4:1. Norky zdolaly po boji Spojené státy americké 5:4 a narazí na Švýcarsko.