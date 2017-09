Skifař Synek bojuje na MS s vedrem a chystá se na klíčové bitvy

Další vystoupení jej čeká v pátek, kdy se v semifinále poprvé utká s dalšími medailovými aspiranty v čele s letošním objevem Robertem Mansonem z Nového Zélandu.

„Už jsem se trošku dostal do závodního tempa. Tři měsíce předtím jsme nezávodili, což je docela dlouhá doba. Myslím si, že je to dobré. Jen se pořád trápím s hrozným vedrem a vlhkostí,“ poukázal Synek na vysoké teploty na Floridě.

Čtyřiatřicetiletý veslař pražské Dukly již dopředu avizoval, že s počasím bude mít zřejmě problémy. „Jsem horkokrevný a i v zimě je mi vedro, tohle není moje nejoblíbenější počasí,“ vysvětlil. Vymlouvat se na to však nechce. „Dost s tím bojuju, ale je to pro všechny stejné,“ podotkl Synek.

Před odletem přiznal, že jej trochu zaskočily fotografie s krokodýli ve veslařském kanále. A už je viděl i osobně. „Poprvé ve středu. Trenér ale v pondělí viděl u břehu asi metrového. Opravdu tady jsou, ale vyhýbají se nám,“ uvedl rodák z Brandýsa nad Labem. Vedle toho jsou ve vodě i poměrně velké želvy. „A na stromech jsou papoušci. Říkal jsem si, že je to tady jako v džungli,“ pousmál se Synek, jenž se minulý týden vypravil i na výlet na moře.

Veslařský kanál v Sarasotě je součástí Nathan Benderson parku a závodníkům v areálu nic nechybí. „Vedle kanálu je nákupní centrum s obrovským parkovištěm, jezírka, palmy, žulové chodníky. Je to fakt krásné. I samotné závodiště je nádherné,“ uvedl Synek a ocenil americké organizátory. Vše funguje a mají to vymakané do posledního detailu, což jsem ale čekal. Jen vedro je šílené, sluníčko úplně štípe,“ uvedl.

Momentálně se čtyřnásobný světový šampion maximálně soustředí na páteční semifinále, ve kterém poprvé narazí na další medailové aspiranty. Vedle Mansona jej čeká i konfrontace se zkušeným Ángelem Fournierem z Kuby, který v USA také ještě neprohrál. „Jedno semifinále bude ostré,“ předpokládal Synek již po čtvrtfinálovém programu.

Mansonovi se v Sarasotě zatím příliš nedaří. V rozjížďce prohrál s Britem Thomasem Barrasem, ve čtvrtfinále poté dojel až třetí za Fournierem a Damirem Martinem z Chorvatska. „Myslím si, že na tom není moc dobře. Asi se mu něco stalo. Jede s vysokou frekvencí, ale pod vodou to má bez síly. Je to takové divné tempo a rozhodně tu nepředvádí to, co předtím v sezoně,“ všiml si Synek.

Nástupce olympijského vítěze z Ria Mahého Drysdala, který letošní sezonu vynechává, vlétl mezi skifaře ve velkém stylu. Vyhrál Světový pohár a v Poznani zajel nejlepší světový čas. Že by taktizoval a šetřil síly, Synek nepředpokládá. „Novozélanďané jsou takoví, že kdyby na to měl, jel by dopředu a chtěl vyhrát. Například v rozjížďce to posledních 200 metrů zabalil, což jsem za dvanáct let u Drysdala neviděl. Ten, i když jel druhý nebo třetí, jel až do cíle. Manson je dost odlišný,“ podotkl Synek.

Svěřenec trenéra Milana Dolečka předpokládá, že semifinálová bitva bude náročná i proto, že všichni veslaři mají dostatek času na regeneraci. Mezi jednotlivými jízdami je totiž dost času na odpočinek. „Kdyby se závodilo každý den, bylo by to lepší. Takhle se musí počítat i s dalšími soupeři mimo absolutní špičku, kterým by to jinak nesvědčilo. Bude to bitva. Vyhrát může jen jeden, tak se musíme všichni snažit,“ dodal Synek.