Sagan čtvrtý triumf nepřidal. Mistrem světa je Valverde, Kreuziger šestý

Nikdy v historii světových šampionátů na závěr závodu nečekala podobná brutalita.

Tříkilometrový pekelný výšlap Höll po 250 kilometrech s maximálním sklonem až 28 procent měl určit nového krále silničních cyklistů.

„Nikdy jsem nic podobného nezažil,“ tvrdil i český lídr Roman Kreuziger.

Ještě před ním – dvaadvacet kilometrů před cílem byli dojeti Dán Asgreen a Nor Laengen – poslední přeživší z původně jedenáctičlenného úniku, ve kterém jel i Karel Hník.

To už se mezi favority dávno závodilo.

Několikrát atakovali Italové, Nizozemci, Francouzi. Všechny útoky ale byly polapeny, čelo si skvěle hlídal právě Kreuziger i s podporou Jana Hirta.

Až 20 kilometrů před cílem na vrcholu kopce Igls poodjel Michael Valgren, který si v následném sjezdu vytvořil až půlminutový náskok před výstupem na stěnu, která je podle místních „ještě horší než peklo“.

 @MichaelValgren attacks the HLL

Peloton is 32secs behind#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/d96Ngu0O0p