Vacka z boje o medaili vyřadily křeče. Evenepoel zkompletoval zlatý double

„Neříkejte mi nový Eddy Merckx. Jsem první Remco Evenepoel.“

To mladičký Belgičan prohlásil v úterý poté, co se stal juniorským mistrem světa v časovce o hrůznou minutu a půl.

Svého legendárního krajana ale připomněl i v hromadném závodu juniorů, který naprosto opanoval.

Po pádu v polovině závodu ztrácel dvě minuty. Dojel si ale zpátky, pak sám několikrát zaútočil, až v čele závodu zůstal úplně sám.

Podobně jako v úterní časovce si tak mohl užít průjezd Innsbruckem s vědomím, že jeho první místo nikdo neohrožuje.

Už tři a půl kilometru před cílem začal slavit a páskou poté doslova prošel s kolem nad hlavou. Až o minutu a půl později přijel do cíle druhý Němec Marius Mayrhofer.

Evenepoel se tak s kategorií juniorů se rozloučil nejlépe, jak mohl. Po sezoně totiž přestupuje do belgického Quick-Stepu, kde rovnou vstoupí mezi dospělé.

„Chtěl jsem sezonu zakončit tak, jak jsem ji začal. Na první belgické klasice jsem prošel cílem s kolem nad hlavou, a to se mi povedlo i tady,“ radoval se.



Bronz nakonec vybojoval Ital Alessandro Fancellu, který v těsném finiši přespurtoval Švýcara Alexandra Balmera.



Český cyklista Karel Vacek do cíle nakonec přijel dvanáctý se ztrátou čtyř a půl minuty.

Ve třičtvrtě na tři vyrazili junioři z hlavního náměstí v historickém Kufsteinu. Čekalo je celkem 132 náročných kilometrů, na kterých stálo i 1916 výškových metrů.

Šedesát kilometrů vedlo víceméně po rovině. Pak ale juniorský peloton vjel na ostré stoupání Gnadenwald s maximálním sklonem 14 procent. Po něm následoval příjezd na Olympijský okruh, který cyklisté obkroužili dvakrát. Bylo na něm i další náročné osmikilometrové stoupání až k zámku Ambras.

Od úvodních kilometrů se jelo velmi vysoké tempo, také proto dlouho žádný únik nevznikal. Na čele balíku se seřadila letka Němců, která nikoho nenechala ujet.

Němci se v držení vysokého tempa střídali spolu s Belgičany. Za jejich lídrem Remkem Evenepoelem byl jako stín přilepený i Karel Vacek.

 Oh no! Big crash in front of the peloton just before the start of that climb!#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/tK73T2Zrpd