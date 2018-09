Ve fotbale reprezentoval Belgii. Teď je Evenepoel mistrem světa na kole

Do 28 kilometrové časovky vyrážel jako poslední s jedničkou na zádech.



A jedničkou pak byl po celou dobu.

Už na prvním mezičasu v polovině trasy vedl téměř o 50 vteřin před Lucasem Plappem. Do cíle jich přidal dalších 34.

Také proto už desítky metrů před cílem slavil. Mohl si to dovolit. Stal se suverénním králem juniorské časovky na mistrovství světa v Innsbrucku.

Za druhým Plappem si pro bronz dojel třetí Andrea Piccolo. Jediný český junior na startu Petr Kelemen obsadil 34. místo se ztrátou téměř čtyř minut.



Evenepoel je mezi juniory velkou hvězdou.

Vyhrál snad všude, kam letos přijel - od belgických klasik, po Závod míru, etapové závody ve Francii, v Lucembursku, v Belgii nebo v Itálii.

Ovládl také časovku na mistrovství Evropy a hromadný závod opanoval o necelých 10 (!) minut.

Přitom až do minulého roku to byl hlavně fotbalista.



V pěti letech začal hrát fotbal za Anderlecht, v jedenácti přestoupil do PSV Eindhoven, aby se o tři roky později vrátil do Anderlechtu.

Za belgickou reprezentaci do 15 let nastoupil do čtyř zápasů, za tu do 16 let do pěti zápasů. V sedmnácti se ale definitivně vrhnul na kolo.

A udělal dobře.

„S cyklistikou jsem opravdu začal až loni v dubnu. Předtím jsem se jen mimo fotbalovou sezonu občas projel na horském kole, jinak ne. Fotbal mě ale postupně přestával bavit a chtěl jsem zkusit něco nového. Cyklistika mě hned chytla,“ vyprávěl.

Už dříve žádal Mezinárodní cyklistickou unii, aby mohl závodit mezi třiadvacetiletými.



„Šance jsou ale malé. Vypadá to, že letošní sezonu dokončí jako junior, i když už je připraven závodit za starší. Takové jsou předpisy a musíme je respektovat,“ řekl listu Het Nieuwsblad otec Patrick Evenepoel.

Kategorii do 23 let Belgičan úplně přeskočí.

Od příštího roku bude prohánět ty nejlepší cyklisty světa.