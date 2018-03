Ahoj, světová první desítko. Jak Dušková a Bidař už zaklepali na dveře

Příběh poslední volné jízdy Duškové a Bidaře v této sezoně se začal psát už ve středu.

Ve chvíli, kdy Martin Bidař zjistil: „Můj kostým zůstal v Praze.“

Přesněji: šlo o černý svršek jeho kostýmu. Vesele si visel ve skříni u pani trenérky Horklové na stadionu Hasa, kde byl předtím nachystaný na cestu do Milána. Jenže do metropole Lombardie se s nimi nakonec jaksi nevydal.

Přitom to byl fungl nový kostým - a měl české teenagery v očích rozhodčích poněkud postaršit.

O jejich původním, všemi barvami hrajícím úboru pro volnou jízdu, se už na olympiádě mezi rozhodčími a trenéry vedly vášnivé debaty. Někomu se líbil, jiným vůbec ne.

„Resumé nakonec znělo: v tom původním kostýmu vypadají mezi dospělými páry pořád jako junioři,“ popisovala trenérka Eva Horklová. Po návratu z Koreje potkala známou výtvarnici, kterou pět let neviděla, a dostala nápad. Požádala ji: „Víš co, nakresli nám nový kostým.“

Nakreslila. Jenže švadlena, která pro ně šije, měla zrovna práce nad hlavu. Kostým byl hotový až těsně před šampionátem. Anna Dušková si své světle modré šaty sbalila do Itálie, zato černý Bidařův svršek pozapomněli v Česku.

VÝMĚNA KOSTÝMŮ. Vlevo ten, ve kterém startovali na olympiádě, vpravo v Miláně (i s Bidařovým tréninkovým tričkem).

Žádný rychlý posel z Prahy nebyl ve středu večer k mání.

Co teď? Trenérka Horklová vzala Bidařovo černé tréninkové triko, vyprala ho, aby nebylo moc upocené, a vyslala s ním svého svěřence do boje. „Cítil jsem se v něm při závodě jako na tréninku,“ vyprávěl později. Jako by tím nabral na ledu i tréninkový klid.

Dušková nemusela řešit svůj kostým, zato kurýrovala kašel. „Je trochu polonastydlá,“ přiznala trenérka. Což se nejvíce projevilo v šatně po středečním krátkém programu. „Čtyři lidi se mě tam ptali, jestli mi nemohou nějak pomoci. Takovej záchvat kašle jsem měla,“ líčila krasobruslařka a jako obvykle se při tom smála. Přežila už přece horší věci než nějaký kašel.



Na olympiádě navzdory všem předchozím trablům skončili čtrnáctí.

Teď drželi po krátkém programu třináctou pozici a toužili si ji udržet, aby si mohli říci: Zase jsme lepší.



„Soustřeď se prvek od prvku a nemysli moc dopředu,“ připomínala Horklová v posledních vteřinách před volnou jízdou Bidařovi. Dušková mezitím sama kočírovala vlastní nervozitu. „Nakonec bylo výhodnější, když jsme v krátkém programu jeli hned první po rozjížďce a nestihli ani být nervózní. Zato tentokrát jsme museli čekat tři páry, než na nás přijde řada,“ porovnávala později.

Jakmile se rozezněla jejich hudba z Cirque de Soleil, odhodila veškerý stres stranou. Trojitý toeloop, potom trojitý twistovaný lutz, trojkombinace. Opět jednou předváděli, jak dobře vše umí. Jen při odhozeném lutzu si musela pomoci druhou rukou na ledu.

Důvod?

„Prostě si to ten lutz rozmyslel, že nebude dokonalej,“ vtipkovala.

Zbývající prvky, od zvedaček po spirály, už znovu vytáhli do plusových hodnot. Ustáli i svůj poslední ostrý test zimy. Byť Bidař ke konci programu počítal vteřiny zbývající do posledního tónu.

„Připadalo mi, že nohy už mám betonové,“ vykládal.

„Mě nebolelo nic,“ povídala Dušková. „Akorát jsem cítila, že to brzy začne bolet. Dýchala jsem nejdřív nosem, pak už nos nestačil, tak jsem dýchala pusou. A když máte vyschlo v puse, ucítíte to až v krku.“

Dobruslili, hala se roztleskala. Bidař se chtěl na diváky usmát, místo toho ale zůstal v hlubokém předklonu a snažil se vydýchat. Dušková se k němu skláněla. „Tak vypadá Martin po jízdě normálně,“ ujistila.

„Zaplaťpánbůh, že už je konec,“ ulevila si Horklová. „Dopadlo to zase výborně, jen jediná menší chyba při lutzu, jinak všechno udělali. Měla jsem z toho zbytečně hrůzu.“ S koučem Richardem Gauthierem si mohli poblahopřát.

A to ještě neviděli známky: 123,31 bodu, nový osobní rekord za volnou jízdu. Součet 189,60, další osobní rekord.

Dušková kráčela z haly do novinářské mixzóny, obličej zrudlý a ve tváři zvláštní výraz.

„To brečíš štěstím, nebo nemůžeš popadnout dech,“ ptala se trenérka.

„Ne, to jen zase kašlu.“

V tu chvíli už měli jistotu, že skončí nejhůře třináctí. „Já mám třináctku rád. Je to mé oblíbené číslo,“ říkal Bidař.

„Já mám nejradši sedmičku. Hmm, tak třeba za rok,“ zasmála se jeho partnerka, hned však uváděla věci na pravou míru. „Je to dneska posun oproti olympiádě i loňskému mistrovství světa, navíc ty osobáky. Jsme moc šťastní, že jsme se letos mohli takhle vrátit.“

V tu chvíli počítač ukázal, že předstihli i severokorejský pár Rjom - Kim a budou tudíž nejhůř dvanáctí.

„Joooo,“ zajásala.

O dalších sedm minut později se za ně stěhovali i američtí manželé Knierimovi a bylo z toho jedenácté místo. Rebecca Knierimová dlouhé minuty ronila slzy. Naopak Anna Dušková s Martinem Bidařem si mohli říci: Ahoj, světová první desítko, my jsme tady a už klepeme na tvoje dveře.

ČESKÁ RADOST. Zvládli jsme to. Anna Dušková a Martin Bidař deset minut po své volné jízdě v Miláně.

Měli za sebou sezonu krásnou, ačkoliv kvůli přetrženému vazu Duškové a zdravotním problémům Bidaře i pořádně bolavou, zároveň však nadmíru úspěšnou...

„A krátkou,“ dodala Dušková.

Že by si ještě zajeli nějaký závod?

„No to zas jako ne,“ uculila se.

Zatím ještě zůstali těsně před dveřmi světové Top 10. Za rok by jimi rádi vešli. Umí už potřebné špičkové prvky, další posun výš tedy bude o detailech, které musí vypilovat. Zatímco trenérku čeká příští měsíc druhá operace kyčle, její svěřenci se 7. dubna vydají do Kanady, kde začnou s choreografkou Julii Marcotteovou skládat nový krátký program.

„My, trenéři, je teď budeme tlačit do dalších vylepšení. Záleží jen na nich, jak k tomu přistoupí,“ pronesla Eva Horklová. „Ale vedoucí týmu, tedy Anička, to má v hlavě srovnané a já věřím, že to vždycky nějak dotlačí.“

Dušková nenechala nikoho na pochybách: „Nebojte, já to zorganizuju.“

S Bidařem stále patří mezi nejmladší dvojice světového ledového pelotonu. Až budou na další olympiádě v Pekingu o čtyři roky starší...

„...budou tam bojovat v první šestce,“ vyhlásil už na hrách v Pchjongčchangu kouč Richard Gauthier.

„Minimálně v první šestce,“ přidal.