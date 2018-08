Když airbag místo bezpečí přináší motocyklovým jezdcům zlost

Zvětšit fotografii Ital Lorenzo Baldassarri při pádu v nedávné Velké ceně Německa s nafouknutými airbagy pod vestou. | foto: David Neff, MAFRA

V autech už je to nedílná součást výbavy, u motorkářů ale pořád velká novinka. A to taková, že jí mnozí profesionální závodníci nepřišli na chuť, a když slyší o airbagu, jen kroutí hlavou. „Je to výplod moderní doby. Myslím, že to není potřeba a zatím ani nejsou airbagy tak vychytané, aby nás ochránily,“ tvrdí třeba Jakub Kornfeil.