Světový šampionát krasobruslařů v olympijské sezoně znovu trpí

Naopak česká reprezentace se v Itálii představí v kompletní sestavě. Závodit budou zkušený Michal Březina, nadějná sportovní dvojice Anna Dušková, Martin Bidař, olympionici v kategorii tanečních párů Courtney Mansourová a Michal Češka i Eliška Březinová mezi ženami.

Šance pro Březinu vylepšit loňské MS

Sedmadvacetiletý Březina bude chtít navázat na solidní vystoupení z letošních velkých závodů, kde se mu s výjimkou krátkého programu na ME všechny jízdy poměrně vydařily.

Program šampionátu Středa 21. března

11:00 ženy - krátký program, 18:20 sportovní dvojice - krátký program Čtvrtek 22. března

10:05 muži - krátký program, 18:55 sportovní dvojice - volné jízdy Pátek 23. března

11:00 taneční páry - krátký tanec, 18:30 ženy - volné jízdy Sobota 24. března

10:00 muži - volné jízdy, 15:20 taneční páry - volné tance



Loni skončil na MS až osmnáctý, což bylo jeho nejhorší umístění v kariéře.

Na světovém šampionátu bude šest krasobruslařů z první desítky na ZOH. Kvůli nedoléčenému kotníku nepřijede obhajovat titul olympijský šampion Juzuru Hanju, po zisku olympijského bronzu MS vynechá i Javier Fernández ze Španělska.

Favority tak budou druhý z olympiády Šoma Uno z Japonska, obhájce bronzu z MS Číňan Ťin Po-jang a Američan Nathan Chen, který navzdory pověsti fenomenálního skokana nedosáhl na medaili na MS ani ZOH.

Dušková a Bidař s tréninkem navíc

Druhý start na seniorském MS čeká juniorské světové šampiony z roku 2016 Duškovou a Bidaře. Talentovaná sportovní dvojice stihla olympiádu, i když Dušková na začátku listopadu absolvovala operaci kolena. V Koreji skončili čtrnáctí a před MS mají měsíc společného tréninku navíc.

Michal Březina Eliška Březinová

Anna Dušková s Martinem Bidařem Cortney Mansourová a Michal Češka

O první společný světový titul budou usilovat olympijští šampioni Aljona Savchenková a Bruno Massot. Savchenková je pětinásobnou mistryní světa s Robinem Szolkowým a bude útočit na jedenáctou medaili z MS. Pokud by ji získala, vyrovnala by se legendární Sonje Henieové, která je rekordmankou mezi ženami.

Jiní medailisté ze ZOH v této kategorii startovat nebudou. Obhájci titulu Suej Wen-ťing a Chan Cchung chybějí kvůli zranění, Kanaďané Meaghan Duhamelová a Eric Radford ukončili kariéru. Největšími soupeři Savchenkové s Massotem by tak měli být evropští šampioni Jevgenija Tarasovová a Vladimir Morozov z Ruska.

Zagitovová je jasnou favoritkou

Mezi ženami je při absenci zraněné obhájkyně Jevgenije Medveděvové jasnou favoritkou její přemožitelka z ME i ZOH Alina Zagitovová.

MS v krasobruslení Mistrovství světa se až na válečná léta a několik výjimek konalo každoročně, letos jde už o 108. ročník. Ženy poprvé závodily v roce 1906, sportovní dvojice o dva roky později a taneční páry soutěží od roku 1952. Letošní dějiště: Milán, Mediolanum Forum (kapacita 11 200 diváků) Předchozí MS v Itálii: tři (1951, 1963, 2010, v Miláně 1951) Nejvíce titulů

Muži: Ulrich Salchow (Švédsko) - 10 Ženy: Sonja Henieová (Norsko) - 10 Sportovní dvojice: Irina Rodninová (SSSR) - 10 Taneční páry: Ljudmila Pachomovová a Alexandr Gorškov (SSSR) - 6

Na zaváhání patnáctileté Rusky bude čekat obhájkyně stříbra a bronzová medailistka ze ZOH Kaetlyn Osmondová z Kanady, před domácím publikem se bude chtít předvést zkušená Carolina Kostnerová.

Dvaadvacetiletá Březinová bude po vydařeném ME útočit především na postup do volných jízd. Do finálové čtyřiadvacítky se na MS dostala jen jednou z předchozích čtyř startů, v roce 2014 skončila osmnáctá.

O postup do volných tanců, na který nedosáhli na ME ani ZOH, budou usilovat tanečníci Mansourová a Češka. Před dvěma lety skončili při debutu na MS na 24. místě a postup jim o čtyři místa unikl. Loni na světovém šampionátu chyběli.

Při absenci olympijských šampionů a úřadujících mistrů světa Tessy Virtueové a Scotta Moira jsou jednoznačnými favority Francouzi Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron, kteří budou útočit na třetí titul.