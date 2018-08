Já vyhrál? Sakra! Jak kvalita drah rozpoutala na MS taktické šachy

Jenže nikoli v kvalifikačních jízdách na kanále v Montemoru, kde silný vichr významně brzdí výkon. Tady neplatí, že nejideálnější dráhy jsou uprostřed devítičlenného pole, které náleží nejlepším. Naopak vyhledávané jsou první dráhy kryté umělou bariérou a břehem.

Po nejideálnějším scénáři toužil v závodě na 500 metrů i Dostál. Proto po semifinálovém vítězství zesmutněl - věděl, že o obhajobu titulu se pokusí z šesté dráhy, tedy ne tak výhodné.

I v té nakonec dominoval - jako jeden z mála během celého šampionátu. „To taktizování je těžký jako prase,“ prohodil.

A to ještě netušil, co přijde následující den. Na dvojnásobné trati vypálil za medailí z vysněné dráhy „jen“ pro bronz. „Možná špatná volba?“ ptal se sám sebe v cíli viditelně zklamaný. „Takticky jsem to nezvládl,“ přiznal.

Naopak do nejvýhodnější lajny se za celý šampionát ani jednou nepodíval Martin Fuksa. I on ale získal dvě medaile: bronz na pětistovce a stříbro na stále oblíbenějším - a hlavně olympijském - kilometru. „Na dráhy se nemůžu vymlouvat,“ pravil Fuksa, až do té doby neporažený muž letošní sezony.

Obě české hvězdy tedy zaujaly naprosto odlišný postoj. Zatímco kajakář Dostál detailně probíral každou jízdu s trenérem a dumal nad případným nasazením do drah, Fuksa se soustředil výhradně na vlastní výkon. Nad ničím nelaboroval. „Kdybych na to měl, předjedu je i z páté dráhy,“ přiznal Fuksa.

Jeho slova se o víkendu vyjímala. Světový šampionát rychlostních kanoistů v Portugalsku se totiž proměnil v taktické šachy. Jak je to vůbec možné? Mezinárodní kanoistická federace už před startem jednotlivých závodů vydává tabulku s detailním postupovým klíčem. Jezdci v ní našli potřebný výsledek pro vytouženou dráhu. Taktické čachry mohly začít. K nevoli české výpravy.

„Čekali jsme to horší. Ale vítr byl velmi proměnlivý,“ říkal šéftrenér Pavel Hottmar. „Vlastně všichni, kteří závodili odpoledne, měli od páté do deváté dráhy nevýhodu.“

Kritikou na účet Mezinárodní kanoistické federace Hottmar nešetří ani v dalších aspektech. Kanoisté dosud neznají oficiální postupový klíč na olympijské hry v Tokiu 2020. Často se ulívají starty, kde získané setiny mohou hlavně na kratších tratích rozhodovat o medailích. „Myslím, že o změnách nepřemýšlejí,“ posteskl si Hottmar.

V těžkých podmínkách jeho výprava vybojovala čtyři medaile. A to i přesto, že se Fuksa i Dostál postavili větrné taktice po svém.