Bude to pro mě stejně bronzový šampionát, řekl potřetí zlatý Maslák

Napsal novou kapitolu historie. Žádný atlet v dějinách do této soboty nezískal tři zlaté medaile v řadě na světovém a evropském šampionátu. Dlouhých pět let vládne Pavel Maslák halové čtvrtce. Šest velkých finále = šest zlatých medailí. „Znovu se ve mně probudil závodník,“ pochvaloval si po sobotním závodu, kdy si zaběhl letošní maximum 45,47 sekundy.



Jenže vítězný hattrick na světovém šampionátu má hořkou příchuť. Maslák proběhl cílem jako třetí, za Španělem Óscarem Husillosem a druhým Dominikáncem Luguelínem Santosem. Jenže rozhodčí jsou v Birminghamu přísní a oba atlety diskvalifikovali za vyšlápnutí z dráhy (za stejný prohřešek skončil už v rozběhu největší favorit Grenaďan Taplin). „Myslím, že už se něco podobného v historii nebude opakovat,“ řekl Maslák.

Zažil jste někdy podobnou situaci?

Asi nikdy. Celý šampionát tu bylo strašně diskvalifikací. Rozhodčí si hrají na důležité. Na předchozích šampionátech se občas přešlapovalo a nechávali to. Jsme pouze lidi, i my se mýlíme.



Ale vám se podobné prohřešky vyhýbají. Čím to?

Nikdy jsme si to nehlídal a musím zaklepat, že se mi snad nikdy nestalo, že bych vyšlápl. Možná to umím lépe kontrolovat. Navíc tady byly delší zatáčky než v jiných halách. Možná kluci doplatili na to, že to střihli ze zvyku dřív a šlápli na lajnu.



Dokážete si vůbec takový zisk zlata užít?

Jsem především rád za medaili. Aktuálně jsem zaskočený. Doufám, že jestli mi ji opravdu předají, že už mi ji nevezmou.

Neměli by.

Až do konce šampionátu ale zůstanou emoce bronzové. Pokud si domů přivezu zlato, nebudu na to určitě vzpomínat jako na závod, který jsem vyhrál, ale jako na ten, v němž jsem měl nejvíce štěstí.



Ale platí známé klišé: Historie se na průběh neptá.

To sice ano. Ale já budu vědět, jak to opravdu bylo.