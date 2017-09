Takové MS si nepamatuji, říká spokojený Kreuziger po výsledku v Norsku

Přesto Češi zaznamenali nejlepší výkon za posledních 15 let. Zdeněk Štybar v cílovém spurtu dojel na 14. místě. I díky práci Kreuzigera a spol.

Více než polovinu závodu strávili čeští cyklisté na čele celého pelotonu. Nejvíce se činil Josef Černý. Český debutant na světovém šampionátu se staral o tempo hlavní skupiny společně s belgickým tempařem Julienem Vermotem.

V závěru přišla i šichta pro Romana Kreuzigera, který z české šestice jako jediný zůstával se Zdeňkem Štybarem až do posledních kilometrů.

„Někomu se to může zdát zvláštní, jak jsme jeli v šesti lidech, ale Pepa Černý tahal a my jsme na tomto technickém okruhu měli výhodu, že jsme mohli být vepředu, čímž jsme si ušetřili spoustu starostí a trablů, jež byly vzadu v pelotonu. Podle mého názoru jsme závodili opravdu dobře,“ pochvaloval si Roman Kreuziger, nejzkušenější jezdec české reprezentace.

O čem ještě mluvil?

O atmosféře v českém týmu

Nepamatuju si takové mistrovství světa. Byli jsme dobře naladění, komunikovali mezi sebou. Fungovalo všechno tak, jak má.

O boji proti přesile

Jako tým jsme ukázali, že se nemusíme bát a na velké akce se umíme připravit. I když nejsme v devíti jako velké státy, můžeme se ukázat.



O 14. místě Zdeňka Štybara

Zajel dobrý závod. A to umístění není žádná tragédie, stačí se podívat na jména, která byla před ním. A také na to, jak tam byl dobře 500 až 300 metrů před cílem. Pak to bylo o nohách, komu v nich co zůstalo po šesti a půl hodinách závodu.



O vítězném hattricku Petera Sagana

Podařilo se mu něco, co ještě nikomu v historii. Klobouk dolů před ním. Během závodu nebyl příliš vidět, ale poté to zkusil vabank a byl znovu na správném místě ve správnou chvíli.

O vlastní formě

Mrzí mě, že jsem tam nemohl být v závěru. Co se ale týče kondice, byl jsem spokojený. Nyní mě čekají poslední tři závody Okolo Emílie, Milán-Turín a Okolo Lombardie (všechny tři závody se jedou v Itálii).