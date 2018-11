Klatovy budou příští rok hostit ME basketbalistek do 20 let

„FIBA se na nás na základě dlouhodobých pozitivních zkušeností obrátila s žádostí, jestli bychom neuspořádali jedno z mládežnických mistrovství Evropy. Rozhodli jsme ji vyslyšet a postarat se o organizaci šampionátu dvacetiletých basketbalistek,“ řekl v tiskové zprávě generální sekretář České basketbalové federace Michal Konečný.

Česko naposledy hostilo ME dvacítek v roce 2005 v Brně. Letošním pořadatelem bylo Maďarsko, kde počtvrté za sebou zvítězilo Španělsko. Češky se turnaje nezúčastnily. Startovaly v divizi B, kterou pod vedením zkušeného amerického kouče Kena Scalabroniho vyhrály a postoupily do divize A, čímž získaly právo ucházet se o pořadatelství šampionátu.

Od silné generace kolem Kristýny Brabencové, Julie Pospíšilové, Veroniky Šípové či Veroniky Voráčkové si ČBF slibuje další úspěchy. „Hráčky narozené v roce 1999 nás před třemi lety potěšily zlatem z evropského šampionátu do 16 let, což je samozřejmě jeden z největších úspěchů českého mládežnického basketbalu posledních let. Věřím, že domácí prostředí jim pomůže k tomu, aby uspěly i v kategorii U20, která je jakožto přechodová do seniorského basketbalu hodně sledovaná,“ uvedl Konečný.

Klatovy hostily už v roce 2012 divizi B dvacítek a v roce 2014 mistrovství světa basketbalistek do 17 let, kde Češky skončily čtvrté. „Když jsme v Klatovech pořádali předchozí dvě akce, bylo to pro osm, respektive devět týmů, protože MS bylo pořádáno v Klatovech a Plzni. Teď je to poprvé, kdy v Klatovech přivítáme 16 týmů, což je pro město obrovská akce. Proto také budeme hrát ve dvou halách,“ uvedl ředitel turnaje Stanislav Křiváček.

„Uděláme všechno pro to, abychom nezklamali. První dvě akce byly velice kladně hodnocené, takže se jim chceme minimálně vyrovnat a v lepším případě je ještě překonat. Bude to ale hodně těžké práce. Už je to velký ženský basket, kde budou hrát i stávající hvězdy evropského basketbalu,“ dodal.