Basketbalistky vyrážejí na mistrovství světa 3x3 i s Hejdovou

Tentokrát u toho nebude přímo na hřišti Michaela Uhrová, která už jede jen v roli trenérky. Za sebe má však výraznou náhradu v dlouholeté reprezentantce v pětkovém basketbale Romaně Hejdové.

Spolu s ní Uhrová nominovala další reprezentantku v klasickém basketbale Kristýnu Minarovičovou z Hradce Králové, její klubovou spoluhráčku Andreu Ovsíkovou a zkušenou pivotku Romanu Stehlíkovou z Košic.

Jako jediná má zkušenost z mistrovství světa 3x3 Minarovičová, která loni došla do čtvrtfinále ve čtveřici s Uhrovou, Terezou Vorlovou a Kateřinou Novotnou. Ovšem Stehlíková například reprezentovala na Evropských hrách 2015 v Baku a Hejdová má za sebou v pětkovém basketbale několik mistrovství Evropy i světa a olympijské hry v Pekingu 2008. A ráda by se po 12 letech pod pět kruhů vrátila.

„Vidina Tokia tam je, pokud budu zdravá. A bylo by super, kdyby se to podařilo. Kvůli tomu tady jsme. Kdybych zakončila kariéru v Tokiu, byla by to taková třešnička na dortu,“ řekla Hejdová na dnešní tiskové konferenci.

K získání jednoho z osmi míst na olympijském turnaji však potřebují Češky být mezi dvěma nejlepšími evropskými zeměmi v žebříčku FIBA, kde jsou momentálně desáté. Jinak budou muset vyhrát kvalifikační turnaj.

„Úspěch na mistrovství světa je důležitý pro nasazování na další turnaje a také je to příprava na příští rok, kdy se už budou body počítat pro postup na olympiádu. Pokud bychom se tam nedostaly díky žebříčku, tak budeme muset vyhrát kvalifikační turnaj a tam budeme potřebovat co nejzkušenější tým,“ řekla Uhrová.

Český celek se v tomto složení poprvé rozehrával na turnaji série Chance 3x3 Tour v Ostravě, kde uplynulý víkend vybojoval prvenství. Nyní odjede do Francie na víkendový turnaj BIG 12, pak bude následovat přesun na šampionát do Manily.

V základní skupině MS se Češky utkají s Turkmenistánem, Venezuelou, Itálií a Malajsií, přičemž spolu s nejvýše nasazenou Venezuelou patří k favoritům na dvě postupová místa do čtvrtfinále.

„Jedeme tam vyhrát, nebo alespoň pro medaili. V trojkovém basketbalu je všechno možné. Los byl hodně příznivý, cíl je postup ze skupiny a pak uvidíme, co se stane ve čtvrtfinále, kde narazíme na nejlepší evropské týmy,“ prohlásila Uhrová.

Hráčky čeká nezvyklá atmosféra, protože kolem kurtu bude tribuna pro 20 tisíc fanoušků. S takovou návštěvou se basketbalistky v Evropě nepotkají.

„Basketbal je na Filipínách nejpopulárnější sport, hraje ho tam skoro každý a basketbalisté jsou tam největší hvězdy. Sama si neumím představit, jak se 20 tisíc lidí vejde kolem malého kurtu. Co to udělá s orientací v prostoru, kolik bude za koši místa. Uvidíme po prvním tréninku,“ dodala Uhrová.