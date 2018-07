Mám novou chuť do závodění, říká Pech po Rallye Bohemia

„Ono bylo vidět, že to zarazilo i tovární škodovku. Začali experimentovat s pneumatikama, měnili i tlumiče. Přišlo jim to nepřirozené,“ zářil Václav Pech po návratu do Plzně. „Poprvé mohu říct, že jsem s fordem trošku vládnul a více jsem mu věřil. Jsem nadšený,“ doplnil.

Takže byla druhá příčka tentokrát jiná než ty předchozí?

Výrazně. Podařilo se nám odstranit nedostatek na podvozku, který byl daný už z výroby, a nám se proto nedařilo optimální nastavení. Až před Rallye Hustopeče se nám to povedlo, ale kvůli poškození motoru jsem odjel jen čtyři kilometry. Věděl jsem, že až to vyladíme, zrychlíme.

To jste teď měl při těch problémech s motorem prostor vylepšovat i nastavení podvozku?

Měli jsme to už tak naplánované. Stejně jsem potřeboval najet nějaké kilometry, nakonec jich bylo kolem dvaceti. O kousíček jsme to vylepšili, výsledek byl fantastický, jsem nadšený. Časy v porovnání s Honzou Kopeckým byly nejlepší snad za poslední tři roky. A navíc jsme nemuseli jet tolik agresivně. Jeli jsme čistou, rychlou stopu. Snad na to navážeme, už se těším až zapracuju další nové poznatky.

Pozoruju, že vás to před dalšími závody nabilo optimismem...

Přesně tak, teď jsme znovu nasadili všechny síly. Motor už je venku z auta, prověřujeme písty, které jsme dostali použité. Vlastními silami se snažíme vylepšit i další detaily. Přes prázdniny zkusíme všechno dotáhnout.

Ptát se v tuhle chvíli na dovolenou je asi zbytečné, co?

Dovolenou mám vyřešenou... (úsměv) Manželka se synem odjeli s partou lidí ze školky autobusem do Itálie, kde bydlí v chatkách přímo na pobřeží. Užívají si to, mají to tam fantastické. Já makám ve firmě a kluci z týmu zase na autě. Ani oni asi žádnou mít nebudou. Nejhorší je sehnat veškerý materiál. Práce už je potom to nejrychlejší, oni jsou neskutečně šikovní.

Vy tedy asi spíš kvitujete, že v šampionátu je teď téměř dvouměsíční přestávka?

To rozhodně, do Barumky chceme všechno vyladit. To je teď pro nás vrchol sezony, soustředíme se na ni. Až pak přijde na řadu Příbram.

Po Rallye Bohemia jste se vrátil zpátky na druhé místo průběžného pořadí. Předpokládám, že ho budete chtít udržet do konce?

Jasně, druhé místo je náš cíl. Honza Kopecký už je jistý mistr, což nás trošku štve. Ale musím uznat, že jeho forma je i díky větší vyježděnosti lepší. Já do toho nejdu úplně po hlavě, protože procento chyby je u mě kvůli méně odjetým kilometrů daleko větší. Ale máme teď novou chuť do závodění.