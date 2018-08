Evropský šampionát tahačů míří do Mostu. Lacko: Hahna ještě proženu

„Naděje vždy umírá poslední. Šance na titul je. Měli jsme trochu složitější začátek sezony. Adam byl po prvním závodě, který vždy určí trochu ráz sezony, pátý. Jochen je taky jen člověk, bude záležet i na technice. Rozhodně neházíme flintu do žita,“ nevzdává se šance na obhajobu Jan Kalivoda, šéf roudnického týmu Buggyra Racing.

Lacko si ale zároveň musí dávat pozor na řadu pronásledovatelů. Od třetího Maďara Norberta Kisse ho dělí jen deset bodů a na stupně vítězů v konečném hodnocení pomýšlí i Antonio Albacete ze Španělska a německá dvojice Steffi Halmová, Sascha Lenz.

Třiatřicetiletý Lacko podstoupil krátce před startem sezony operaci břicha a hrozilo, že v květnu do Misana vůbec neodjede. Nakonec v Itálii startoval a získal alespoň 26 bodů. „Vždy se chystáte, že začnete naplno, ale v našem podání byl začátek v takovém chromém nasazení. Postupně se to zlepšovalo a teď už je to skoro ideální. Musíme udělat maximum a doufat, že Jochena předjedu,“ uvedl Lacko.

Adam Lacko po závodech na Slovakiaringu.

Žádný bodový plán si ale nestanovil. „Vždy říkám, že je lepší nepočítat a snažit se zajet co nejlepší výsledky. Jak člověk začne počítat a vymýšlet, tak to nedopadne,“ pousmál se.

Přestože Lacko doufá, že Hahna ještě potrápí, uznal, že jeho sok má letos k dispozici skvělé auto. „I on sám říkal, že lepší ještě nepostavil. Také my letos pracujeme na novém tahači a věřím, že David (Vršecký – šéfkonstruktér) postaví ještě lepší a Jochen nám bude příští rok koukat na záda. Teď se ale soustředíme na letošek, potřebujeme dojíždět a sbírat body,“ ví Lacko, který si zároveň chce krýt záda.

„Sezona je hodně vyrovnaná. Čeká nás teď hodně náročných pět týdnů,“ poukázal Lacko na čtyři závody od 1. září do 7. října. Klíčová pasáž roku začne příští víkend v Mostě. „Ze všech tratí mám nejvíce odježděno v Mostě, protože tam závodím od té doby, co jsem začal jezdit v autech. Znám tam každý kamínek, ale jinak je to jako každý okruh. Jsou tam zatáčky doprava, doleva a rovně. Tím to končí,“ uvedl rodák z Čeladné, který se ale jinak chystá na větší zájem diváků i přítomnost většiny sponzorů a partnerů.

Adam Lacko (v modrém voze) oslavil v Budapešti první vítězství v mistrovství Evropy tahačů.

Do kabiny tahače usedne po dlouhé přestávce, naposledy se v ME závodilo v polovině července na Slovensku. „Měsíc jsem byl ve Španělsku, kde jsem už konečně začal i trochu cvičit a něco dělat. Při běhu to pořád trochu bolí, ale musím. I když doktoři říkali, že mám šest měsíců odpočívat,“ přiznal Lacko.

Roudnický tým na začátku sezony doufal, že pro Most se mu podaří postavit zcela nový tahač, který by chtěl naplno nasadit od dalšího roku. To se ale nepovedlo. „Bohužel se nám stavba trošku opozdila. Věřím ale, že díky tomu bude ještě lepší,“ řekl šéfkonstruktér Buggyry David Kalivoda.

Czech Truck Prix odstartuje v pátek 31. srpna tradiční spanilou jízdou tahačů ulicemi Mostu, hlavní závody jsou pak na programu v sobotu a v neděli. Očekává se, že návštěva bude během závodního víkendu v Mostě znovu atakovat stotisícovou hranici.