Zlatá přilba jako řemen. Letos je laťka opravdu vysoko, míní její šéf

O slavnou trofej si to však zítra po poledni kromě nich rozdá ještě dalších 29 borců včetně sedmičky Čechů. Domácí fandy může těšit, že mezi nimi poprvé od roku 2014 nechybí nejlepší tuzemský jezdec Václav Milík, jenž je navíc na svítkovském okruhu odmala jako doma.

„Myslím, že ta startovka je až moc silná,“ přemítá Erban. „Třeba Rus Laguta momentálně vede mistrovství Evropy a je tady držitelem traťového rekordu. To bude černý kůň závodu,“ upozorňuje na dalšího vážného uchazeče o Přilbu. „Dorazí Dánové Andersen a Kenneth Bjerre, kteří teď jezdí velmi dobře, stejně jako Polák Holta. Vašek Milík bude mít velice složité postoupit do finále. Nesmí sázet jen na to, že zdejší dráhu zná, ale musí se připravit na 120 %. Moc bych mu přál, aby vyhrál, ale laťka je opravdu vysoko,“ pokračuje Erban.

Domácí hvězda Milík je v laufu

Milík je podle něho ve skvělé formě, třebaže mu úplně nevyšel víkendový finálový závod polské ekstraligy za vratislavskou Spartu, s níž podlehl Lešnu.

„Nebýt Vaška a Brita Woffindena, ve finále vůbec nebyli. Vyjeli jim to oni dva. Ve Vratislavi byla příšerná dráha, nedalo se tam předjíždět. Když se nepovedl start, bylo vymalováno,“ líčí Erban. „Neberu to proto jako Vaškův výpadek. Předtím na mistrovství republiky v Divišově bylo vidět, že je v laufu. A věřím, že to divákům předvede.“ Od roku 2001, kdy se to podařilo Australanu Leighu Adamsovi, nedokázal nikdo na Přilbě zvítězit dvakrát za sebou. Emil Sajfutdinov má ovšem na repete slušnou šanci.

Vstupné Zlatá přilba neděle 1. října od 12 hodin stání: 150-250 korun

sezení: 350-950 korun

rodinná vstupenka pro dva dospělé se dvěma dětmi 700 korun

„Emil je ve špičce stálicí už léta, jen býval často zraněný. Jinak je to kometa,“ konstatuje Erban.

V největší pohodě nicméně zřejmě bude Matej Žagar, jenž pro sebe získal poslední dvě Velké ceny v Německu a Švédsku. Na Zlaté zdaleka nebude poprvé a Svítkov má najetý i z působení v dresu Pardubic.

„Bude kousat. Vždycky mu říkám, že poslední Slovinec vyhrál v roce 1930. Navíc předloni Přilbu získal Chorvat Pavlic, takže ho bude chtít dorovnat, je tam rivalita,“ nastiňuje Erban.

Zlaté přilbě tradičně předcházejí mistrovství světa jezdců do 21 let (skončilo včera po uzávěrce strany) a také Zlatá stuha juniorů s vloženým Jawa Cupem, jejíž 43. ročník se uskuteční dnes po 14. hodině.

Ředitel Erban letos poskládal startovku tak, aby se v ní neopakovali mladí plochodrážníci z pátku, mezi nimiž figuruje řada profesionálů.

„Chceme dávat šanci našim jezdcům. Takhle to bude otevřený závod,“ myslí si Erban.

Na Stuhu má být polojasno, na Přilbu sice pod mrakem, ale snad bez deště. „Hlavně, aby nepršelo. Jsem optimista. Doufám, že nás Pánbůh bude mít rád,“ říká Erban.