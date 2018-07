Na motokrosu v Petrovicích zazářily v dresu Orionu posily ze zahraničí

Naprosto dokonale tím zastoupili zraněného Jonáše Nedvěda, který v této třídě normálně za Orion soutěží.

„MX2 pro nás byla perfektní,“ liboval si Kovář. „Chetnicki byl v rozjížďkách první a třetí, to je bomba. A Edelbacher, který je mistrem Rakouska, si pokaždé pohlídal druhé místo. Takhle jsem si to představoval,“ dodal Kovář.

Chetnicki s Edelbacherem předchozí tři závody šampionátu vynechali, takže v celkovém pořadí nějak vysoko pomýšlet nemohou - v MX2 jsou zatím 13., resp. 14. (absentující Nedvěd se drží na 10. místě). Šéf litomyšlské stáje však s nimi počítá i na zbývající podniky. Rakouský motokrosař by se měl představit ve Stříbře, ale nemůže do Opatova u Svitav, polský to má naopak.

Stálým jezdcům Orionu se v Petrovicích dařilo méně, i když se jim ve všech případech slušně povedla jedna „runda“. Petr Bartoš skončil v prestižní třídě MX1 desátý - dvanáctou příčku z úvodní rozjížďky napravil pátou v té následné.

„V prvním závodě měl dva pády, pak se mi radši vyhýbal,“ líčil Kovář. „Ale ve druhém nechal za sebou Weschtu, Smitku, Sukupa, Smolu či Šimka, to bylo skvělé.“

Průběžně je Bartoš sedmý. „Trochu se propadl, ale na ty mladé kluky už prostě nemá, je mu přece jen 39 let,“ připomněl Kovář, který hodlá v příští sezoně Bartoše vyslat na veteránské mistrovství světa.

Slovák Ivan Černý už oficiálně veteránem je; v Petrovicích byl 4. a 7., což stačilo na celkově 5. místo. Průběžně však střeží bronzovou medaili. Barbora Laňková byla v ženách po pádu přes soupeřku 9. a poté 4., to dohromady dalo na 6. pozici. V domácím mistrovství je těsně pod pódiem.