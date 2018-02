Zaplať pánbůh, že to konečně spadlo, slavil lovosický křídelník Motl

„Jedna negativní série je prolomena, zaplať pánbůh, že to konečně spadlo. Víme, že Plzeň sužují zranění, ale to může potkat jakýkoliv tým v lize. Plzeň si to vybírá teď a my jsme sem s tím vědomím jeli, že je to jedinečná šance ji porazit a přeskočit v tabulce,“ radoval se lovosický křídelník Jiří Motl po vítězství, díky němuž Lovci odsunuli dosud vedoucí Plzeň až na 3. pozici.

Kromě toho teď mají s trojnásobnými šampiony z posledních čtyř sezon i lepší vzájemnou bilanci, doma Lovosice podlehly Plzni o pět gólů. „Určitě jsme na to mysleli. Když jsme měli oddechový čas, někdo z kluků to zmiňoval a hecoval: Pojďme vyhrát o více než o pět, ať máme lepší vzájemný zápas,“ líčil kanonýr.

Kritická chvíle pro Lovce přišla ve druhém dějství, když domácí snížili na 20:21. „Vnímal jsem, že nás stáhli, ale pak jsme udělali šňůru tří branek, ubránili to a odskočili. Většinou se nám tady stávalo, že nám ve druhé půli nevyšel nějaký úsek a Plzeň nás zlomila. Tentokrát jsme si to pohlídali my,“ líbilo se Motlovi.

Čelo tabulky je letos mimořádně našlapané, první Zubří dělí od čtvrté Karviné jen 4 body. „Pro hráče je to těžší, když je tabulka takhle vyrovnaná, ale pro házenou je to jen dobře. Nás těší, že jsme v Plzni udělali důležité body, které nám snad pomohou udržet se po základní části v první čtyřce,“ věří Motl.