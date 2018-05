Házenkářky Mostu zůstávají na českém trůnu. Slaví šestý titul v řadě

V úvodním duelu série na dvě výhry „Černí andělé“ před týdnem v Praze vyhráli 21:20.

Most bez dlouhodobě zraněných hvězd Jeřábkové a Borovské v třeskutém finále přečkal dva krizové momenty. V 1. půli, když se Slavia dostala do dvoubrankového trháku díky palbě Kvášové; během úvodního dějství skórovala šestkrát. Když se však rozchytala střídající brankářka Bezpalcová a ze spojek se rozstřílely Maňáková s Kovářovou, do šaten šli domácí s třígólovým polštářem.

Po přestávce se Andělé bezmála šest minut načekali na první gól, Slavia se dotahovala, ale potom se zase mostecká mašina rozjela, frnkla až na pět branek. Dost na to, aby si vítězství před bouřícím publikem a už zase s jistou Müllnerovou v brance ohlídala. Pak už teklo šampaňské i slzy; s kariérou se loučily domácí Kateřina Dvořáková a Tereza Chmelařová, s Mostem do ciziny přestupující Markéta Jeřábková a Simona Szarková.

Třikrát svou sezonu pozlatil Most naposledy před pěti lety, tehdy však kromě českého a interligového titulu slavně dobyl evropský Challenge Cup. Jako šampion uvažuje, že by se přihlásil do Ligy mistrů.