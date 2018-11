Pekelný německý finiš položil Anděly. Most vysoko prohrál s Metzingenem

„Těžko uvěřit, že ještě třináct minut před koncem to byla remíza a skončí to o devět. Smutné. Ale to je tvrdá realita, my s tím musíme žít, nejsme ještě tak daleko,“ prohlásil mostecký kouč Peter Dávid. „Před odvetou jsme realisté. Nepojedeme tam na výlet, ale co nejlíp reprezentovat a udělat maximum pro svůj dobrý pocit ze zápasu.“

Černým andělům to v úvodu skřípalo v útoku, přesto i díky zákrokům brankářky Müllnerové drželi s favoritem vyrovnaný stav. V závěru 1. poločasu hosté odskočili na tříbrankový rozdíl, který po přestávce narostl až na pět gólů.

Jenže český mistr se před solidně zaplněnou halou nevzdal, zákroky druhé brankářky Novotné mu daly naději a díky vylepšené palbě srovnal, Janoušková dávala na 16:16. Třetí celek bundesligy to nakoplo, těžil z technických chyb mladého výběru domácích a zpevněné obranné hráze; v poslední třináctiminutovce dominoval 12:3.

„V závěru se projevila zkušenost a kvalita soupeře. Hodně jsme se trápili s jeho obranou, síla Metzingenu je v soubojích jedné na jednu, o tom je celá německá házená. Ten závěr úžasně zvládli,“ smekl Dávid před protivníkem, s kterým do mostecké haly dorazili i jeho vlajkonoši. Pohár zlákal 950 fanoušků.

„Myslím, že v první půlce zápasu byl Metzingen hratelný i v naší mladé sestavě. Bohužel pak jsme zbytečně dělali spoustu chyb a Němky každou potrestali z první nebo druhé vlny, což nás zlomilo,“ litovala opora Michaela Janoušková.

Odveta se hraje na půdě německého soupeře v sobotu 17. listopadu. S Metzingenem se Most potkal už před dvěma lety, tehdy s ním vypadl ve 2. kole po porážkách 22:30 a 25:29.