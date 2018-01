Rozpolcení mostečtí Andělé. Obrali obra, ale... Remíza je netěší

„Obrovské zklamání. Zasloužily jsme si zápas dotáhnout do vítězného konce, bohužel doplácíme na možnosti, které máme. Chybí nám rozdílová hráčka Jeřábková a my bohužel neumíme tyhle koncovky zvládnout,“ želel mostecký trenér Peter Dávid.

Už v prvním utkání skupiny D české šampionky ruply o gól na půdě švédského Höörsu, ačkoli ve finiši také o dva vedly, než se zranila právě Jeřábková. „Potřebujeme asi takové zápasy častěji, chybí nám vyzrálost. A vyváženost na spojkách, to se nedá zakrýt,“ vidí kouč Černých andělů.

Na první zásah proti Larviku se čekalo přes pět minut, dala ho domácí Simona Szarková, ústřední hráčka Mostu. Andělé vedli 4:3, ale pak jejich obranou Norky pár minut snadno prostupovaly a pětigólovou šňůrou převrátily na 8:4. Oba celky střídaly brankově hluché i bouřlivé úseky, skóre se houpalo.

Ač Szarková po vypršení času 1. půle neproměnila sedmičku a na tabuli zůstalo svítit 11:12, vstup do druhé části Mostu vyšel. Dostal se do dvoubrankového trháku a favoritovi před téměř vyprodanou halou dál zatápěl. I díky tygřím skokům brankářky Dominiky Müllnerové.

Ještě dvě a půl minuty před koncem domácí vedli 21:19 díky Szarkové. Jenže hosté pak šťastně o tyč proměnili sedmičku a byla z toho nefalšovaná házenkářská detektivka. Most neproměnil útok, soupeř po náskoku z křídla srovnal a domácím nevyšla ani poslední střela.

„Před zápasem bych remízu bral všemi deseti, tedy kdyby jejich opora Breistolová byla zdravá. Jenže ona šla jen na pár útoků, rozdala nějaké dva míče. Ten zápas byl slabý, nebudeme si nic namlouvat,“ tvrdil Dávid přísným okem.

I mostecká křídelnice Tereza Chmelařová se cítila rozpolceně: „Pocity jsou strašně smíšené. Je to Larvik, tak bychom se z toho měly těšit, jenže z remízy se nikdy netěšíme. Mohly jsme ukázat senzaci, což se asi povedlo, ale přece jen...“

Andělé mohli mít všechny čtyři body, do tabulky jim však naskočil teprve první. „Uděláme maximum, abychom obstáli co nejlíp. Snili jsme o druhém postupovém místě, ale vidíme, jaká je realita. Nemám takovou šířku kádru, abychom to protočili a v důležitých částech zápasu byl Larvik lepší. Ale je to pro nás obrovská škola,“ chápe Dávid.

Příští neděli od 18 hodin Most znovu ve své hale vyzve Zalau, s nímž se v Poháru EHF potkal už v sezoně 2013/14. V památné odvetě Andělé doma smazali sedmibrankové manko a ve strhujícím sedmičkovém rozstřelu Rumunky vyřadili.

„Zalau je soupeř na naší úrovni,“ uvažuje mostecký trenér Dávid. „Nejdřív prohra, teď remíza, teď už by se hodila výhra.“