Pedersen touží po čtvrté výhře na Jizerské 50. Vstoupí mezi legendy?

„Každý sníme o zápisu mezi legendy. Zda mezi ně v Bedřichově vstoupím? Udělám pro to, co bude v mých silách. Vážím si všech soupeřů, ale rád bych je i letos porazil,“ řekl brzy 31letý závodník v rozhovoru pro web Jizerské 50. „Jizerská padesátka pro mě bude jedním z vrcholů zimní sezony.“

V prestižním seriálu dálkových běhů Ski Classics má Pedersen zatím na kontě tři prvenství - a všechna zaznamenal na severu Čech. „Trať v Jizerských horách mi sedí, je hodně kopcovitá, relativně úzká. Jede se hodně mezi lidmi, atmosféra je tam bezvadná, všechno mi vyhovuje,“ vyznal se norský běžec na lyžích.

Do Česká poprvé zavítal coby školák na školní výlet, teď sem pravidelně jezdí na Jizerskou 50. Při letošním vítězství v cíli ukázal tři prsty na znamení vítězného hattricku. V únoru příštího roku by chtěl zvednout k nebi čtyři. „Znamenalo by to, že jsem to dokázal. To bych si přál,“ zasnil se. Nejvíce závodů - pět - vyhrál v Bedřichově Jiří Beran, to však bylo ještě v dobách, kdy sem nejezdila světová špička.

Za své největší konkurenty pokládá Pedersen své krajany Gjerdalena, Nygaarda či Berdala spolu s ruským lyžařem Černousovem. „Naštěstí jsem v týmu se Simenem Ostensenem a Petterem Eliassenem, kteří na Jizerské 50 v minulosti předvedli dobré výsledky. Věřím, že i oni mi pomohou náročné soupeře opět porazit.“

Nezapomíná ani na české běžce Lukáše Bauera a Stanislava Řezáče. „Oba jsou úžasní borci, mám je moc rád a fandím jim. Lukáš ale už asi nepojede a Standa nepatří mezi favority. Ale pojede doma a stát se může ledacos,“ míní.