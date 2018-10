Jednorázový závod pro vrchaře. Cyklisté příští rok zamíří na Mont Ventoux

Ty záběry mají cyklističtí fanoušci stále před očima.



Bylo čtrnáctého července 2016, Francouzi slavili Den dobytí Bastily, když 12. etapa Tour vrcholila právě na Mont Ventoux.

A byla to etapa naprosto šílená.

Kilometr před cílem vepředu ujížděla trojice Chris Froome, Richie Porte a Bauke Mollema, když najednou…

… nikdo nic nevěděl.

TRÉNUJE NA MARATON. Chris Froome běží bez kola do stoupání Mont Ventoux.

Kamery totiž zabíraly běžícího Chrise Frooma – bez kola! Až po pár set metrech dostal náhradní kolo od pořadatele, jenže zároveň měl tretry, které nepasovaly do tamních pedálů.



Do cíle se dostal se ztrátou minuty a 40 vteřin.

Až po dalších minutách francouzská režie nabídne záběr, ve kterém je vidět, že motorka, která jela před unikající trojicí, náhle kvůli fanouškům zastavila, a právě do ní narazili Froome, Porte i Mollema.

Také proto poté jury Froomovi a Portemu dala stejný čas jako Mollemovi. A Brit zůstal ve žlutém trikotu, který už nikomu nepůjčil.

Od té doby se profesionální cyklisté nahoru v závodě neškrábali.

Příští rok tu šanci dostanou. A nebude to na Tour.

Konečně budou mít somatotypy Chrise Frooma, Naira Quintany a dalších výsostných vrchařů jednorázový závod ušitý na míru.

Mont Ventoux Dénivelé Challenge se pojede v pondělí 17. června, den po konci Critéria du Dauphiné, tradiční přípravy na Tour de France. Závod je momentálně zapsán do kategorie UCI 1.1. (třetí nejvyšší) a podrobnosti o tom, které týmy se ho budou moci zúčastnit, zatím nebyly odhaleny.

Pořadatelé by si však pochopitelně přáli, aby z Dauphiné ti nejlepší zamířili rovnou pod vrchol Ventoux.

Příští rok to totiž bude také jediná příležitost, jak si na hoře zazávodit. Tour se jí potřetí za sebou vyhne.

Bezcitná a neúprosná hora

A jak bude vypadat samotný profil?

Cyklisté během dne nastoupají 4400 nastoupaných výškových metrů na 185 kilometrech. Čeká je celkem sedm stoupání, to nejtěžší pochopitelně na závěr.

V první polovině trasy budou muset zdolat Col des Aires a jedenáctikilometrový Col de l´Homme Mort.

Následuje 80 kilometrů plných několik menších testů, než přijde ten nejtěžší. Legendární Mont Ventoux, jeden z nejikoničtějších kopců cyklistické historie.

185KM & 4400m D+

„Nejste blázen, pokud chcete vyjet na Mont Ventoux. Tím se stanete, pokud se tam vrátíte,“ zní provensálské přísloví.



Oficiální program Tour zase v roce 2009 radil: Nedívejte se víc než 10 metrů před sebe. „Je to nesmírně psychicky náročné stoupání,“ říká někdejší francouzský šampion Christophe Moreau.

Říká se jí Bestie Provence, Větrná, Lysá nebo Měsíční hora, která stoupá až do 1912 metrů nad mořem a všichni cyklisté do jednoho z ní mají respekt, někteří se jí dokonce bojí.

Začátek přitom není tak zničující, všude kolem stromy, projíždíte největším cedrovým lesem v Evropě, až dojedete k Chalet Reynard, kde začíná ta opravdová řehole. To peklo, po kterém se tak velmi špatně usíná.

A nikdy na něj nezapomenete.

Tady už se za stromy neschováte. Najednou jsou pryč a kolem vás jen pustá měsíční krajina. Pokud k tomu připočteme ještě tradičně horké počasí, které v červnu ve Francii panuje, opravdu si připadáte jak v samotném pekle.

„Je to bezcitná a neúprosná hora. Pokud pojedete na hranici svých možností, může vás zničit,“ tvrdí Eric Caritoux, vítěz Vuelty z roku 1984, který se na úpatí Mont Ventoux narodil.

Právě za Chalet Reynard nastává ta pasáž, o které mluvil oficiální program závodu. Všude kolem vás bílá skála a před vámi nekončící asfaltová silnice, která je navíc hrozně prudká.

Pasáž bez stromů na Mont Ventoux.

Pokud vás ani tohle nezlomí, tak vás zlomí vítr, který začne fučet právě při výjezdu ze zalesněné pasáže.



„Před ním se není kam schovat, vždycky tady hrozně fouká,“ stěžoval si v době svých závodních let Sandy Casar „Nahoře není žádná voda, tedy ani žádná vegetace. Před větrem se neschováte, k tomu to příšerné vedro. Máte pocit, že vás to každou chvíli zastaví.“

Nahoru vedou tři silnice, pro potřeby Tour de France a pro jednorázový závod v červnu se pochopitelně využije ta nejstrmější, která vede z městečka Bédoin.



Mont Ventoux je mytická hora na jihu Francie. Možná ne tak proslavená jako Alpe d´Huez, ale i tady se odehrávaly velké příběhy. Zemřel zde Tom Simpson, kolaboval Eddy Merckx, Marco Pantani útočil na Lance Armstronga a Chris Froome v roce 2013 ničil konkurenci.

Jaký příběh zapíše příští rok v červnu?